«Как в цирке»: Боня высмеяла развод Бородиной с Омаровым

Новость о грядущем разводе телеведущей Ксении Бородиной и Курбана Омарова всколыхнула не только поклонников, но и многих звезд шоу-бизнеса. Свои комментарии и предположения насчет краха звездной семьи высказали уже Алена Водонаева, Рустам Солнцев и другие экс-участники реалити-шоу «Дома-2». К ним недавно присоединилась и Виктория Боня, которая сама не является положительным примером семейной жизни. Модель и телеведущая высказалась в сети в адрес развалившейся пары Бородиной и Омарова.

«Выскочат замуж, поиграют в семью и разбегаются со скандалом и неуважительным отношением к друг другу… Как в цирке», — такой комментарий оставила Вика Боня в соцсети, пишет Teleprogramma.pro.

Напомним, знаменитости поженились в 2015-м. В браке с Омаром Ксения родила дочь Теону. Сейчас большой интерес у общественности вызывает их совместно нажитое имущество и его раздел. Поклонники предполагают, что мужчина уже съехал от Бородиной и теперь проживает отдельно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о грядущем разводе Бородиной и Омарова.