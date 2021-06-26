Алые паруса — 2021: как это было

«Как в цирке»: Боня высмеяла развод Бородиной с Омаровым

|
Мария Евстигнеева
1 023

Звезда «Дома-2» высказалась в соцсетях о семейном разладе знаменитостей.

«Как в цирке»: Боня высмеяла развод Бородиной с Омаровым

Фото: Instagram @victoriabonya

Новость о грядущем разводе телеведущей Ксении Бородиной и Курбана Омарова всколыхнула не только поклонников, но и многих звезд шоу-бизнеса. Свои комментарии и предположения насчет краха звездной семьи высказали уже Алена Водонаева, Рустам Солнцев и другие экс-участники реалити-шоу «Дома-2». К ним недавно присоединилась и Виктория Боня, которая сама не является положительным примером семейной жизни. Модель и телеведущая высказалась в сети в адрес развалившейся пары Бородиной и Омарова.

«Выскочат замуж, поиграют в семью и разбегаются со скандалом и неуважительным отношением к друг другу… Как в цирке», — такой комментарий оставила Вика Боня в соцсети, пишет Teleprogramma.pro.

Напомним, знаменитости поженились в 2015-м. В браке с Омаром Ксения родила дочь Теону. Сейчас большой интерес у общественности вызывает их совместно нажитое имущество и его раздел. Поклонники предполагают, что мужчина уже съехал от Бородиной и теперь проживает отдельно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о грядущем разводе Бородиной и Омарова.

Читайте также

+22° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 41%
72.17
-0.16 86.19
-0.14
Твердость принципов и металл в голосе. Китайский гороскоп с 28 июня по 5 ...

Последние новости

17:44
Твердость принципов и металл в голосе. Китайский гороскоп с 28 июня по 5 июля
17:32
Москвичи с какими заболеваниями должны отправиться на удаленку
17:20
Бритни Спирс после громкого суда улетела на Гавайи с возлюбленным — видео
17:06
Инфекционист назвал главное условие для безопасного прохождения вакцинации
16:54
Точную причину смерти актера Александра Лескова сообщила его дочь
16:42
Ситуация SOS: мэр призвала жителей Ялты говорить о проблемах из-за новых дождей

Сейчас читают

Любовные приключения и финансовое благополучие: Астролог назвала важные даты в июле
«Алые паруса — 2021»: как это было
Какие знаки зодиака ждет много опасностей в июле 2021 года?
Новый удар для сердечников: Мощная магнитная буря накроет Землю

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Международная реакция на послание Путина ФС 2021
Пандемия, пособия и будущее России: основные тезисы послания Путина Федеральному собранию
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака