Алые паруса — 2021: как это было

После инцидента в Крыму британский эсминец Defender встретили в Грузии танцами

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Карина Бернтгольц
Эксклюзив 1 007

Ранее в посольстве страны заявили, что рады принять один из самых мощных кораблей ВМС Великобритании.

Фото, видео: ТАСС / Rob Powell; 5-tv.ru

Британский эсминец Defender, который накануне наделал много шума после нарушения российской морской границы у мыса Фиолент в Крыму, очень тепло встретили в Грузии. Перед экипажем корабля местные артисты начали петь национальные песни и исполнять танцы. Видео, где запечатлены эти моменты, оказалось в распоряжении 5-tv.ru.

О том, что в Грузии рады прибытию эсминца, ранее сообщали и в посольстве государства.

«Мы рады принять один из самых мощных эсминцев ВМС Великобритании в Батуми HMS Defender. Великобритания продолжает работать с партнерами и союзниками в целях обеспечения безопасности в Черноморском регионе», — говорилось в заявлении дипведомства.

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