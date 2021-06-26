После инцидента в Крыму британский эсминец Defender встретили в Грузии танцами

Британский эсминец Defender, который накануне наделал много шума после нарушения российской морской границы у мыса Фиолент в Крыму, очень тепло встретили в Грузии. Перед экипажем корабля местные артисты начали петь национальные песни и исполнять танцы. Видео, где запечатлены эти моменты, оказалось в распоряжении 5-tv.ru.

О том, что в Грузии рады прибытию эсминца, ранее сообщали и в посольстве государства.

«Мы рады принять один из самых мощных эсминцев ВМС Великобритании в Батуми HMS Defender. Великобритания продолжает работать с партнерами и союзниками в целях обеспечения безопасности в Черноморском регионе», — говорилось в заявлении дипведомства.