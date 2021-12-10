Неподвластны старости: какие знаки зодиака с годами расцветают?

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Мария Евстигнеева
Мария Евстигнеева Мария Евстигнеева Журналист 278 529

Астрологи убеждены: некоторым годы только к лицу.

Неподвластны старости: какие знаки зодиака с годами расцветают?

Фото: Depositphotos / IgorVetushko

Есть такие люди, красота которых с годами нисколько не портится, а даже наоборот — расцветает. Окружающие лишь восхищаются ими и не верят реальному возрасту. Астрологи считают, то в этом есть заслуга небесных светил. Так, они особенно благоволят в долгой красоте Ракам, Девам и Близнецам.

Дева

В юном возрасте Деву можно назвать серой мышкой. Она предпочитает не выделяться из толпы и носит одежду, скрывающую фигуру. Главный критерий ее выбора — максимальный комфорт, который с виду окружающим не кажется привлекательным. Однако с возрастом в жизни Девы грядут большие перемены.

Представительницы этого знака зодиака с годами развивают свою женственность и становятся максимально привлекательными для противоположного пола. Они отлично умеют сохранять красоту, молодость и свежесть долгие годы.

Depositphotos / stevanovicigor

Близнецы

Близнецы весьма поздно начинают взрослеть. Можно даже сказать, что вплоть до 30 лет они остаются настоящими детьми. Однако, это касается не только внешности. Их инфантильность с годами идет им только на руку.

Со временем Близнецы расстаются со своей детской наивностью, а также теряют угловатость движений. Они предстают элегантными и выдержанными особами, которые осознают свою привлекательность. Мужчинам остается только восхищаться этими красотками.

Рак

Раки от природы весьма привлекательные и грациозные. Однако, в юном возрасте они не всегда могут правильно преподнести себя из-за стеснения. Представительницы этого знака зодиака и вовсе могут уйти в себя еще в подростковом возрасте и зарасти кучей комплексов. Вот только с годами происходят кардинальные изменения.

Раки с возрастом раскрывают себя, обычно это происходит к 40 годам. Их приобретенная внутренняя гармония позволяет им светиться изнутри. Сильный пол привлекает шарм и изящество женщин Раков. Зачастую бывает так, что в мужья они выбирают себе партию помоложе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал какие качества предпочитают в мужчинах разные представительницы зодиакального круга.

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