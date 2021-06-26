Неизвестный за рулем авто без номеров рассекал по столице. Называть имя хозяина машины он почему-то отказался.

Фото, видео: 5-tv.ru

В Москве перехватили люксовое авто марки Lamborghini, на которой не было госномеров. Из открытых источников известно, что ранее она принадлежала знаменитому футболисту Александру Кокорину.

По информации 5-tv.ru, инцидент произошел вечером 26 июня. Сотрудники ГИБДД остановили авто и попросили управляющего транспортным средством объяснить, почему тот не удосужился повесить номерные знаки. В ответ внятного комментария получить не удалось. Мужчина отметил, что является обыкновенным водителем. Кто именно хозяин транспортного средства — он не сказал.

В ходе досмотра машины правоохранители обнаружили в багажнике целую коллекцию серийных номеров. Водителя попросили покинуть авто и эвакуировали его на штрафстоянку до выяснения всех обстоятельств дела. Оказалось также, что на машину не оформили страховой полис.

5-tv.ru

Ярко-желтая Lamborghini может принадлежать Кокорину, поскольку он не раз выставлял в соцсетях фото с удивительно схожей моделью машины. По некоторым данным, люксовое авто было зарегистрировано на футболиста в 2013 году, затем машину якобы переписали на имя матери спортсмена. Впоследствии авто было снято с учета. По какой причине — неясно.

Как следует из результатов предварительного расследования, ранее на эвакуированной иномарке был «модный» номер 009. По странному стечению обстоятельств, и Александр Кокорин ранее фотографировался с похожей машиной с тем же госномером.

Обстоятельства случившегося уточняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что рэпера Элджея поймали на «пьяной» езде в Москве.

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