«Прости меня»: Анастасия Макеева публично извинилась перед экс-женой Малькова

Известная российская актриса Анастасия Макеева, которая накануне стала участницей драки с экс-женой своего возлюбленного Светланой Мальковой, опубликовала в разделе сторис в Instagtram пост-извинение. Она отметила, что некоторые вещи сложно сказать в глаза, но важно почувствовать свою неправоту.

«Света, прости меня, что изменила твою жизнь. Уверена, что ты встретишь своего мужчину и будешь счастлива», — написала Макеева.

Она отметила, что они со Светланой — женщины, которые устали от лжи. Но худой мир, по мнению Анастасии, лучше, чем война.

«Возможно, пройдет время, и мы вместе будем сидеть за столом и вспоминать, как были неправы. Прости меня, и прошу, поговори с сыном», — подытожила Макеева.

Instagram @makeevan

Напомним, что молодые женщины схлестнулись на выходе из съемочного павильона, где за несколько минут до этого рассказывали о семейных проблемах. Видео с места событий появилось в Instagram селебрити. На опубликованных кадрах хорошо заметно, что Малькова вновь в плохом настроении. Идущая рядом актриса ее пристыдила, отметив, что нехорошо за деньги «поливать грязью» бывшего мужа и сына, который предпочел переехать в новую семью. В ответ Светлана начала снимать Анастасию на телефон, вскоре оба гаджета оказались на полу.

Ранее 5-tv.ru писал, что пасынок Макеевой рассказал, почему он не хочет жить с родной матерью.