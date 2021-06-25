Пасынок Макеевой рассказал, почему он не хочет жить с родной матерью

Старший сын Романа Малькова съехал от матери и теперь живет с отцом и мачехой. Молодой человек рассказал о ситуации в программе «Прямой эфир». По словам юноши, у него теперь есть любимые отец и мачеха. Однако его мать не в восторге от переезда сына. Бывшая жена Романа, обвинявшая его в неуплате алиментов, считает, что Андрей перебрался к отцу со злым умыслом. По словам женщины, дома она заставляла его учиться. Якобы отец не станет надзирать над сыном.

«А тут тусовки, телевидение, клубы, дорогая одежда, ногти разноцветные», — процитировала Светлану «Экспресс газета».

Многодетная мать (Помимо Андрея у Мальковых еще трое детей. — Прим. ред.) подчеркнула, что Анастасия Макеева просто переманила сына. Сам Андрей объяснил свое решение переехать к отцу тем, что в Москве ему просто спокойнее.

«Мне комфортно в Москве. Все спокойно. Дома всегда были крики, ор», — пояснил Андрей Мальков.

Подросток заявил, что мать просто хочет пропиариться. По словам мальчика, женщина лжет, когда обвиняет бывшего мужа в неуплате алиментов. Андрей рассказал, что все любят общаться с папой и он без проблем высылал денег сестре Ане.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как прошла встреча Анастасии Макеевой со Светланой Мальковой.