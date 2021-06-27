«Пришел в гипсе и на костылях»: Садальский о начале карьеры ставшего «голосом СССР» Балашова

Актер Станислав Садальский разместил на своей странице в Instagram пост в память о покойном дикторе Центрального телевидения и Всесоюзного радио Викторе Балашове. К публикации он прикрепил фото с похорон, а также совместный с нимок — на нем также присутствует телеведущая Тина Канделаки. Легендарный ведущий, которого называли «голосом СССР», скончался 23 июня в возрасте 96 лет. 26 числа состоялось прощание с ним на Троекуровском кладбище Москвы.

«Фронтовик, военный разведчик, кавалер боевых орденов. На войну ушел добровольцем, совсем мальчиком — подделал в метрике год рождения с 1924-го на 1921-й, просто исправив четверку на единицу… Воевал на Волховском и Ленинградском фронтах, был трижды ранен, контужен. Награжден орденами Отечественной войны I и II степени, орденом Красной Звезды, орденом Славы III степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За отвагу», — вспоминал заслуги покойного Садальский.

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Как рассказал актер, в театральную студию при МХАТе Балашов пришел прямо из госпиталя — в гипсе и на костылях. Стал учеником Аллы Тарасовой. Хромота не позволила начинающему артисту получать интересные роли, но его особенный голос с уникально низким тембром дал ему дорогу в будущее. В 1944 году Балашов стал диктором Всесоюзного радио. Ораторскому мастерству его учил сам Юрий Левитан.

Многие годы Виктор Иванович был одним из главных дикторов Центрального телевидения. Именно он первым сообщил о полете Юрия Гагарина в космос, приветствовал космонавтов программы «Союз-Аполлон», сделал телерепортаж из Брестской крепости. Был ведущим передач «Время», «Новости», «Клуб фронтовых друзей» и «Голубой огонек». Добрая улыбка, с которой в конце выпуска новостей он говорил: «И о погоде», сделала фразу народной, узнаваемой, своей визитной карточкой.

«Произносил ее Балашов просто и тепло, совсем по-домашнему и всегда улыбаясь. После унылых коммунистических новостей о достижениях советского народа, его слова казались каким-то счастливым кодом к действительно доброму утру или спокойной ночи. Народ любил Балашова, в редакцию ЦТ приходили сотни писем, в которых зрители уверяли: голос любимого диктора — лечит!» — сказал Садальский.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, коллега Виктора Балашова, диктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР Анна Шатилова назвала его мастером своего дела и поставила в один ряд со знаменитыми Юрием Левитаном и Игорем Кирилловым.