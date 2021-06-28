Алые паруса — 2021: как это было

«А что должны делать люди?» — Басков объяснил, зачем сунул руки под юбку Гришаевой

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Егор Измалкин
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Певец удивил своим поведением гостей на юбилее Максима Галкина.

Фото, видео: ИТАР-ТАСС/ Валерий Шарифулин, Instagram @_agentgirl_, @jasmin, @maxgalkinru

Певец Николай Басков объяснился по поводу своего поведения во время вечеринки, посвященной юбилею шоумена Максима Галкина. Тогда он во время танца залез рукой под юбку актрисе Нонне Гришаевой, что вызвало настоящий шок у гостей.

«Слушайте, я с Гришаевой уже столько лет. Мои танцы были совершенно нормальные. А что должны делать люди, когда звучит классная музыка и когда ты хорошо знаешь человека? С ее мужем мы знакомы. Просто он не такой активный, как я», — пояснил Басков в одном из шоу на НТВ.

При этом, пожаловался тенор, ему надоедает постоянное обсуждение в прессе его личной жизни. Самого его сейчас очень беспокоит ремонт в загородном доме. Он вкладывает в коттедж практически все деньги. А еще артист всерьез занялся диетой и в последнее время сильно сбросил вес.

«Я сейчас много на себя не трачу. Похудел вот на четыре килограмма. Еще надо три скинуть, чтобы быть в отличной форме», — признался артист.

Как писал 5-tv.ru ранее, в мае Николай Басков заинтриговал поклонников фото с неизвестной брюнеткой в мокрой рубашке.

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