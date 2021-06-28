Стала известна причина смерти руководителя группы «Доктор Ватсон»

Причиной смерти заслуженного артиста РФ, основателя шоу-группы «Доктор Ватсон» Георгия Мамиконова стали последствия коронавируса. Об этом сообщила пресс-секретарь коллектива Вера Воронина.

«Коронавирус, у него началась мерцательная аритмия, то есть сердце перестало выдерживать. Он был в больнице с 11 июня, а сегодня его не стало», — цитирует Воронину ТАСС.

Георгий Мамиконов основал творческий шоу-группу «Доктор Ватсон» в 1985 году. Первым названием коллектива было «Сюрприз», позже его стали называть «Доктор Ватсон». Мамиконов все время оставался бессменным руководителем и солистом группы.

Как сообщал 5-tv.ru, Георгий Мамиконов скончался на 77-м году жизни. О времени и месте похорон будет объявлено позднее.