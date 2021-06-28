Довлатова рассказала об инциденте, за который ее так и не простила тяжелобольная МакSим

Радиоведущая Алла Довлатова раскрыла причину ссоры с певицей МакSим, которая сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии. Журналистка рассказала 5-tv.ru, что так и не смогла принести извинения за неприятный инцидент и сожалеет об этом.

«У нас был год назад инцидент с ее пиарщицей. Так получилось, я ей звонила из прямого эфира несколько раз и не могла дозвониться. И потом в эфире сказала, что МакSим пропала с радаров — ну так, в шутку. На следующий день где-то в СМИ появилась статья, что Довлатова бьет в набат: „куда делась МакSим?“. И там кто-то написал, что она в какой-то клинике на лечении», — рассказала радиоведущая.

К несчастью, шуточное беспокойство Довлатовой о состоянии МакSим оказалось совсем не шуткой. Именно после ее высказывания журналисты начали выяснять, где находится певица. В итоге они узнали, что звезда в больнице.

«Они (МакSим и ее представители — Прим. ред.) не хотели это афишировать, но так получилось, что благодаря мне это все вылезло наружу», — сожалеет Алла.

Радиоведущая добавила, что пыталась извиниться, но из этого ничего не вышло.

«Я потом хотела извиниться, набирала ей и в эфир ее приглашала… Я, конечно, не сделала ничего дурного. В плане того, что не хотела ничего сделать. То есть мне не за что было оправдываться, но я прекрасно понимала, что причинила неудобства серьезные. <…> Я хотела извиниться, но она так и не пришла в эфир, поэтому мы с ней не на связи, к сожалению», — подытожила Довлатова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что у тяжелобольной певицы МакSим нашли еще одну серьезную болезнь.