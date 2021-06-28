Алые паруса — 2021: как это было

Довлатова рассказала об инциденте, за который ее так и не простила тяжелобольная МакSим

|
Игорь Рязов
Эксклюзив 2 782

Радиоведущая перестала общаться с певицей и ее представителями год назад. Причиной стала неудачная шутка.

Фото, видео: www.globallookpress / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

Радиоведущая Алла Довлатова раскрыла причину ссоры с певицей МакSим, которая сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии. Журналистка рассказала 5-tv.ru, что так и не смогла принести извинения за неприятный инцидент и сожалеет об этом.

«У нас был год назад инцидент с ее пиарщицей. Так получилось, я ей звонила из прямого эфира несколько раз и не могла дозвониться. И потом в эфире сказала, что МакSим пропала с радаров — ну так, в шутку. На следующий день где-то в СМИ появилась статья, что Довлатова бьет в набат: „куда делась МакSим?“. И там кто-то написал, что она в какой-то клинике на лечении», — рассказала радиоведущая.

К несчастью, шуточное беспокойство Довлатовой о состоянии МакSим оказалось совсем не шуткой. Именно после ее высказывания журналисты начали выяснять, где находится певица. В итоге они узнали, что звезда в больнице.

«Они (МакSим и ее представители — Прим. ред.) не хотели это афишировать, но так получилось, что благодаря мне это все вылезло наружу», — сожалеет Алла.

Радиоведущая добавила, что пыталась извиниться, но из этого ничего не вышло.

«Я потом хотела извиниться, набирала ей и в эфир ее приглашала… Я, конечно, не сделала ничего дурного. В плане того, что не хотела ничего сделать. То есть мне не за что было оправдываться, но я прекрасно понимала, что причинила неудобства серьезные. <…> Я хотела извиниться, но она так и не пришла в эфир, поэтому мы с ней не на связи, к сожалению», — подытожила Довлатова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что у тяжелобольной певицы МакSим нашли еще одну серьезную болезнь.

Читайте также

+22° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 41%
72.18
0.01 86.17
-0.02
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:00
В России увеличили возраст покупки охотничьего оружия до 21 года
21:46
В США началась долларовая лихорадка — ищут сундук с сокровищами
21:32
«Вот и тебе уже 19 лет» — Рудковская показала взрослого сына Колю на редком фото
21:18
Довлатова рассказала об инциденте, за который ее так и не простила тяжелобольная МакSим
21:04
Как Курчатовский институт и центр хирургии Петровского решили развивать ядерную медицину
20:47
Чем новая вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона-Н» отличается от прежних

Сейчас читают

Одинокие странники: какие знаки зодиака не нуждаются в любви?
Настоящая психиатрия: какие безумства творились на суде над Моргенштерном?
Четыре имени мужчин, наиболее склонных к предательству и двуличию
Неподвластны старости: какие знаки зодиака с годами расцветают?

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Международная реакция на послание Путина ФС 2021
Пандемия, пособия и будущее России: основные тезисы послания Путина Федеральному собранию
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака