Иван Янковский и Диана Пожарская стали родителями
У звездной пары родился очаровательный малыш, которого назвали в честь знаменитого деда молодого артиста.
Фото, видео: Instagram @ivanfilippovich
30-летний Иван Янковский и его возлюбленная Диана Пожарская стали родителями. Звезда сериала «Отель Элеон» 26 июня родила мальчика. Радостной новостью на своей странице в Instagram поделился молодой отец.
«Люблю тебя, ты герой и солнышко», — оставил трогательную подпись под фото Иван Янковский.
Он также рассказал фанатам, как было решено назвать малыша. Нарекли сына Олегом — в честь легендарного дедушки Ивана — Олега Ивановича Янковского, знаменитого актера, народного артиста СССР, игравшего в фильмах «Тот самый Мюнхгаузен», «Обыкновенное чудо», «Царь», «Мой ласковый и нежный зверь» и других. В результате ребенок стал полным тезкой своему прадеду — Олег Иванович Янковский.
Слухи о беременности 29-летней Дианы Пожарской поползли еще зимой этого года. Тогда некоторые обратили внимание на одно фото актрисы, на котором был заметен ее округлившийся живот.
Сейчас молодую пару, впервые ставшую родителями, поздравляют и фанаты и звездные коллеги. Многие отметили, что не подозревали об интересном положении Дианы.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что ради Дианы Пожарской внук Янковского якобы бросил дочь рокера Кинчева.
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