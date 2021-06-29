Иван Янковский и Диана Пожарская стали родителями

30-летний Иван Янковский и его возлюбленная Диана Пожарская стали родителями. Звезда сериала «Отель Элеон» 26 июня родила мальчика. Радостной новостью на своей странице в Instagram поделился молодой отец.

«Люблю тебя, ты герой и солнышко», — оставил трогательную подпись под фото Иван Янковский.

Instagram @ivanfilippovich

Он также рассказал фанатам, как было решено назвать малыша. Нарекли сына Олегом — в честь легендарного дедушки Ивана — Олега Ивановича Янковского, знаменитого актера, народного артиста СССР, игравшего в фильмах «Тот самый Мюнхгаузен», «Обыкновенное чудо», «Царь», «Мой ласковый и нежный зверь» и других. В результате ребенок стал полным тезкой своему прадеду — Олег Иванович Янковский.

Слухи о беременности 29-летней Дианы Пожарской поползли еще зимой этого года. Тогда некоторые обратили внимание на одно фото актрисы, на котором был заметен ее округлившийся живот.

Сейчас молодую пару, впервые ставшую родителями, поздравляют и фанаты и звездные коллеги. Многие отметили, что не подозревали об интересном положении Дианы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ради Дианы Пожарской внук Янковского якобы бросил дочь рокера Кинчева.