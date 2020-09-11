Внук Янковского бросил дочь рокера Кинчева ради замужней звезды «Отеля Элеон»?

Вот уже несколько лет поклонники актера Ивана Янковского наблюдают за его романом с дочерью лидера рок-группы «Алиса» Константина Кинчева — Верой Панфиловой. Казалось, дело вот-вот дойдет до свадьбы. Но внезапно появились слухи о расставании молодых.

В последние недели звезды перестали выходить вместе в свет и публиковать трогательные снимки в соцсетях. А Янковский и вовсе был замечен за «странной» активностью на страничке звезды сериала «Отель Элеон», актрисы Дианы Пожарской в Instagram. 29-летний актер пишет селебрити нежные комментарии к фото и ставит «подозрительные» смайлы-сердечки.

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Прояснили ситуацию корреспонденты StarHit. Дозвонившись до Панфиловой, они задали единственный вопрос о реальности слухов и получили совершенного неожиданный ответ.

«Если я счастлива без, то зачем мне быть с… (Иваном Янковским — Прим.ред.). Это обоюдное решение, и все слава Богу», — заявила дочь фронтмена группы «Алиса».

Янковский же в отличие от бывшей подруги комментировать ситуацию с расставанием не собирается. Однако издание полагает, что причиной распада союза может быть дурное влияние матери актера — Оксаны Фандеры. Отмечается, что та с первых дней знакомства невзлюбила Панфилову, а потому могла «транслировать» любимому наследнику идею расстаться с невыгодной пассией.

Instagram @verakinch

Достоверных сведений о новом романе Ивана Янковского с Дианой Пожарской в настоящее время нет. Однако по слухам, любовники стараются скрывать свои отношения, поскольку актриса состоит в законном браке с кинорежиссером Артемом Аксененко.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слухи о его романе с певицей Анной Семенович.