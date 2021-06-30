Экс-жена умершего режиссера клипов МакSим: расставание было ошибкой

Смерть известного режиссера, клипмейкера и музыкального продюсера Вадима Шатрова шокировала многих его друзей по шоу-бизнесу. Уход из жизни талантливого творца в возрасте 45 лет прокомментировала его первая супруга, а также коллега и соавтор Екатерина Санникова. Разрыв романтических отношений с Вадимом она назвала ошибкой.

«Я Вадима знаю лучше всего, и зря я его отпустила… Наверное, я ошиблась. Наверное, нужно было вести себя по-другому», — призналась Санникова в комментарии 5-tv.ru.

Она также рассказала, какое место в ее жизни занимал режиссер клипов певицы МакSим, которая сейчас тоже борется с коронавирусом.

«С Вадимом мы прожили больше 16 лет. Вадим был половиной моей жизни, понимаете? Очень многие люди знают, насколько мы были близки и как мы все создавали. Мы были группой, командой, семьей. У нас трое детей, и мы любили друг друга, но совершили ошибку…» — посетовала Екатерина.

Екатерина также упомянула о предстоящих похоронах. Дату и время она пока не называет. Организацией похорон занимается брат усопшего Максим. Он открывал сбор средств.

Смерть клипмейкера застала врасплох Татьяну Буланову и Александра Ломинского. Ранее 5-tv.ru опубликовывал их рассказы о совместной работе с Шаталовым.