Буланова и Ломинский рассказали о работе с умершим режиссером клипов МакSим

Александр Ломинский и Татьяна Буланова отозвались на смерть известного режиссера, клипмейкера и музыкального продюсера Вадима Шатрова. Ранее стало известно, что он скончался в возрасте 45 лет от тяжелых последствий коронавируса.

Популярные исполнители выразили соболезнования близким Шатрова и отметили, что с режиссером было интересно и приятно работать, так как он был большим профессионалом в своем деле.

«Это очень печально. Вадик был большой профессионал, работать с ним было очень приятно. Был хороший человек. Выражаю соболезнования всем близким, это очень печально. <…> Мы работали над художественным фильмом „Знамя номер пять“. Вадик вместе с Катей (первой женой — Прим. ред.) были режиссерами клипа „Никогда не говори никогда“ с Татьяной Булановой. Очень это все печально», — сказал певец Ломинский.

Сама Буланова также тепло отозвалась о знакомстве и сотрудничестве с Вадимом Шатровым.

«Узнала сегодня, что скончался Вадим Шатров. Очень печально, неожиданно печально. Мы так тесно не общались, но все равно у нас была пара работ, интересных очень: и клип он снимал, и я участвовала в съемках кино, которое он снимал вместе со своей бывшей женой Катей. Очень печально, конечно. Соболезную его семье. Очень жаль», — высказалась Буланова.

Первая супруга, а также коллега и соавтор умершего режиссера Екатерина Санникова, с которой они реализовали множество проектов в рамках совместной студии «Другие», отреагировала на печальную новость в своем Instagram-аккаунте.

«Лети!» — подписала она серо-белый снимок с Шатровым.

Instagram @othersk

Как ранее сообщал 5-tv.ru, близкий друг и режиссер клипов певицы МакSим Вадим Шатров умер от тяжелых последствий коронавируса. В больницу он попал недавно с поражением легких 55%. Сама певица, госпитализированная с пневмонией, сейчас пребывает в тяжелом состоянии: помимо обширного поражения легких у нее диагностировали хроническое заболевание печени.