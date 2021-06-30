Смелая женщина: Макеева едет в Любляну, где живут экс-жена и трое детей ее мужа

Актриса Анастасия Макеева, в последнее время известная скорее скандалом вокруг ее четвертого брака, чем ролями, отправится в Любляну, где живут экс-супруга и трое детей ее избранника. Смелости артистке не занимать — она стоически защищает мужа от нападок бывшей.

Однако поездка в Словению все же не повод лишний раз увидеть соперницу — просто в этом городе у Макеевой запланированы гастроли. Об этом звезда сообщила в Instagram. И если пандемия коронавируса не спутает планы, в августе поклонники будут волноваться не только за творческий успех Анастасии, но и, возможно, за ее здоровье.

Как известно, Роман Мальков до отношений с актрисой был женат на Светлане Мальковой. Женщина подарила ему четверых детей. Когда многодетный отец ушел из семьи, брошенная Светлана окрестила Макееву коварной разлучницей. Немногим позже она стала заявлять, что и Роман не отец года — алиментов наследникам платить не хочет. Недавно выяснилось, что Малькова не устроила сумма выплат, и он подал иск об их уменьшении.

На первом заседании суда Романа обязали выплачивать по 230 евро (около 20 тысяч рублей по текущему курсу. — Прим. ред.) на каждого из трех детей. Но ему показалось, что детям столько не нужно. В своем иске он потребовал уменьшить эту сумму до 80 евро, то есть до семи тысяч рублей. Кроме того, Роман требует алименты на старшего сына, которой проживает с ним.

Как пишет сайт Teleprogramma.pro, перед свадьбой, которая состоялась в конце мая, Роман забрал своего старшего сына в Москву. Из-за этого мальчик страшно поссорился с мамой, при встрече они лишь высказывают друг другу претензии. Трое младших остались жить с родительницей в Словении. Недавно Светлана заявляла, что приглашает Романа домой, но только в том случае, если он приедет без нынешней жены. Пока выходит с точностью до наоборот.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему светская сплетница и популярный блогер Лена Миро пожелала Анастасии Макеевой навсегда остаться бесплодной.