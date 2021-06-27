Алые паруса — 2021: как это было

«Желаю Насте не родить»: Лена Миро резко осудила Макееву за «кражу» чужого сына

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Рита Цветкова
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Наследник нового мужа актрисы порвал отношения с матерью. Популярный блогер уверена — Макеева использует парня, чтобы больнее ударить по сопернице.

«Желаю Насте не родить»: Лена Миро резко осудила Макееву за «кражу» чужого сына

Фото: Instagram @makeevan

Блогер Лена Миро адресовала в адрес Анастасии Макеевой страшное проклятие — имеющей проблемы с зачатием актрисе она пожелала навсегда остаться бездетной. Именно такого наказания, по мнению автора, знаменитость заслуживает за то, что разрушила семью экс-супруги своего возлюбленного и настроила старшего сына против родной матери.

Анастасия Макеева недавно вышла замуж за Романа Малькова, которого безостановочно называет любовью всей жизни и лучшим мужчиной на Земле. Но бывшая жена Светлана Малькова, родившая ему четверых детей, это мнение не разделяет. Она заявляет, что Роман уклоняется от уплаты алиментов. На фоне скандала старший сын Светланы Андрей принял решение жить с отцом и его новой супругой, публично отказавшись от матери.

«Это наше шоу теперь будет. У меня есть любимый папа и любимая мачеха. Ты не мама просто», — заявил парень на одном из ток-шоу.

По мнению Миро, «добренькая мачеха» Макеева поспособствовала этой драме. Блогер уверена, что актриса многое позволяет пасынку не от большой любви, а с единственной целью — сделать как можно больнее  своей  сопернице.

«А что может сломить женщину сильнее, чем предательство ребенка? Разве что его смерть. Я думаю, Макеевой плевать и на пацана, и, по большому счету, на гастарбайтера (так Миро называет Романа Малькова. — Прим. ред.). Настя, хоть и плохая, но актриса, и сейчас она играет в свою собственную, личную семью, построенную на пепелище чужой», — пишет блогер.

Как известно, Макеевой не удается забеременеть. О своем несчастье артистка не раз говорила публично. Потому, уверена Лена Миро, она и решила заполучить чужого, «уже готового» ребенка. О том, что, лишая матери, Анастасия наносит Андрею травму, считает блогер, она не думает. Собственные цели у звезды в приоритете.

«Ей это все аукнется. Так и останется бесплодной, а, если и родит, то ребенок расплатится за ее грехи сполна. Вот увидите. Я редко, когда ошибаюсь, и точно не в этот раз. Насте же хочу пожелать не родить. Хотеть, пытаться и не смочь», — заключила Лена Миро.

Недавно женщины Романа Малькова перешли от слов к действиям и сцепились после очередного ток-шоу. По завершении съемки Анастасия проследовала за Светланой в бухгалтерию, где та получала свой гонорар, начала снимать ее и спросила, платит ли она налоги с полученных за принижение экс-супруга сумм. Намекнула таким образом, что обвинениями Светлана сыплет только ради денег от эфиров. Малькова в ответ ударила соперницу телефоном по лицу. Ранее 5-tv.ru публиковал видео потасовки Макеевой и Мальковой.

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