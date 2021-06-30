«Будут еще дети»: таролог о том, разведутся ли Бородина и Омаров

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Алексей Хитров
Эксклюзив 1 158

Марианна Абравитова предсказала ближайшее будущее звездной пары.

Фото, видео: Instagram @borodylia, 5-tv.ru

Ксению Бородину и ее супруга Курбана Омарова ждет развод, причем он будет достаточно жестким, с дележом имущества и детей. Такой конец браку телеведущей и бизнесмена предсказывает таролог Марианна Абравитова.

«Семейная жизнь приходит к своему логическому завершению. Все, что могли дать хорошего друг другу эти люди, они дали, и остался, к сожалению, один негатив, одно плохое», — рассказала таролог в беседе с 5-tv.ru.

По ее словам, у супругов накопилось очень много претензий друг к другу. И виноват, в первую очередь, Омаров, который в последние годы «был проблемным, приносил Ксении много переживаний и страданий».

«Вокруг него много женских энергий, то есть он, несмотря на то, что в браке, женщинами воспринимается как завидный жених, как человек, которого нужно забрать себе, создать с ним брак. Поклонниц у него много. Ксения тоже яркая девушка, есть поклонники и у нее, но они не такие активные, как у ее супруга», — говорит Абравитова.

Впереди у обоих супругов новые семьи и дети, продолжает таролог. Причем у Омарова наследники появятся независимо от его желания, а вот Бородина будет сама решать, заводить ли ей еще детей. При этом у нее масса вариаций, отмечает Абравитова: она сможет родить сама, нанять суррогатную мать или усыновить ребенка.

«Впереди каждый из них встретит следующую вторую половину и проживет еще интересный кусок своей жизни», — заключает таролог.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, Ксении Бородиной, которая после шести лет брака решила расстаться с Курбаном Омаровым, предстоит раздел имущества с бывшим избранником. Главный актив семьи — загородный дом площадью 216 квадратных метров в элитном поселке в Подмосковье, который в 2016 году обошелся почти в 20 миллионов рублей.

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