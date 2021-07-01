Налоговая заблокировала счета лежащей в коме МакSим

Певица МакSим (настоящее имя Марина Максимова — Прим. ред.) тяжело больна — ей диагностировали двустороннюю полисегментарную пневмонию тяжелой степени. Девушка уже несколько недель пребывает в медикаментозной коме. Родные и помощники звезды, судя по всему, пока решили отодвинуть финансовые дела артистки на второй план. Тем временем налоговая заблокировала ее счета.

ИП Максимова Марина Сергеевна не предоставила в контролирующие органы налоговую декларацию, из-за чего все операции и переводы временно приостановлены, пишет сайт KP.RU.

Также известно, что в минувшем году проблемы были и у Школы искусств, которую МакSим перезапустила: из-за неуплаты страховых взносов учреждение оказалось в «черном списке» судебных приставов.

Тогда ФССП возбудила исполнительное производство, но через несколько месяцев дело было закрыто из-за невозможности найти должника. По этой причине ФНС уже почти ликвидировала фирму, но артистка вовремя успела обновить всю необходимую информацию.

Ранее 5-tv.ru писал, что врач раскрыл диагноз МакSим и назвал главную ошибку, которая привела певицу к коме.