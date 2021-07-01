Врач раскрыл диагноз МакSим и назвал ошибку, которая привела певицу к коме

Певица МакSим погружена в медикаментозную кому. Врачи борются за жизнь Марины Максимовой (настоящее имя певицы — Прим. ред.), которая сейчас находится на волоске от смерти. Ей диагностировали двустороннюю полисегментарную пневмонию тяжелой степени. Врач-пульмонолог Сергей Пурясев объяснил, почему обычное воспаление легких, от которого спасают даже пожилых людей, оказалось настолько губительно для 38-летней артистки.

Медик пояснил, что двусторонняя полисегментарная пневмония тотально поражает легочную ткань. Если основа болезни бактериальная, а не вирусная, как при COVID-19, это не значит, что она будет протекать легче.

«Скорее наоборот: при бактериальной пневмонии, кроме острой дыхательной недостаточности и нарушения газообмена, также развивается сильнейшая интоксикация организма. А кроме того, возбудитель болезни — пневмококк — губительно воздействует на сердечно-сосудистую систему», — сообщил пульмонолог сайту KP.RU.

По словам эксперта, двусторонняя полисегментарная пневмония может развиться как осложнение после простуды или передаваться от человека к человеку воздушно-капельным путем. Сергей Пурясев уверен — главной ошибкой звезды стало выступление в Казани. Перед концертом артистка, которая уже тогда чувствовала себя плохо, получила отрицательный тест на COVID. МакSим посчитала, что недомогание — не повод отменять выступление. Девушка целый час пела живьем с высокой температурой.

«Скорее всего, это и стало ее главной ошибкой: болезнь дает страшную нагрузку на дыхательную систему. Эта бактерия разрушает легочную ткань так же, как пламя плавит целлофановый пакет. И вот в таком истощенном состоянии, с тяжелейшей травмой легких артист выходит на сцену, — представляете, что с ним будет? За счет сильнейшей вентиляции певица просто сожгла остатки здоровой ткани и добила себя этим концертом. Ей нельзя было выступать!» — сказал доктор.

По словам пульмонолога, сегодня от пневмонии успешно спасают даже 90-летних бабушек. При этом врач пояснил, что пожилые люди более трепетно относятся к своему здоровью, поэтому, заболев, они соблюдают постельный режим и предписание врача. А вот МакSим этого, к сожалению, делать не стала.

Ранее 5-tv.ru писал, что духовник МакSим отказался проводить обряд для ее исцеления.