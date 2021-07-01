Видео: акула откусила пятку летящему над Красным морем парашютисту
Турист стал жертвой хищной рыбы, которая редко заплывает на мелководье Акабского залива.
Фото, видео: Depositphotos / peternile, YouTube @BeachGrit
Турист на парашюте подвергся атаке акулы в Красном море и лишился пятки, сообщает Daily Mail. Момент происшествия попал на видео.
До нападения 37-летний мужчина парил над поверхностью воды, прикрепившись тросом к катеру. Ненадолго он оказался близко к воде, и в это время хищная рыба выпрыгнула и откусила ему часть правой стопы. Раненого забрали на борт и срочным порядком госпитализировали.
Покалеченного доставили в военный госпиталь имени Принца Хашема, где сделали операцию. Помимо лишенной конечности, у него обнаружили разрыв сухожилий, мышц, а также переломы нескольких костей.
По факту происшествия было назначено расследование. Специалисты утверждают, что акулы очень редко встречаются на мелководье Акабского залива Красного моря.
Ранее 5-tv.ru публиковал видео, на котором акула набросилась на крокодила в Австралии.
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