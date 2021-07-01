Видео: акула откусила пятку летящему над Красным морем парашютисту

Турист на парашюте подвергся атаке акулы в Красном море и лишился пятки, сообщает Daily Mail. Момент происшествия попал на видео.

До нападения 37-летний мужчина парил над поверхностью воды, прикрепившись тросом к катеру. Ненадолго он оказался близко к воде, и в это время хищная рыба выпрыгнула и откусила ему часть правой стопы. Раненого забрали на борт и срочным порядком госпитализировали.

Покалеченного доставили в военный госпиталь имени Принца Хашема, где сделали операцию. Помимо лишенной конечности, у него обнаружили разрыв сухожилий, мышц, а также переломы нескольких костей.

По факту происшествия было назначено расследование. Специалисты утверждают, что акулы очень редко встречаются на мелководье Акабского залива Красного моря.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, на котором акула набросилась на крокодила в Австралии.