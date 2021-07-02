В МХАТе назвали странным письмо Дорониной Путину с просьбой уволить худрука

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Алексей Хитров
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В театре предположили, что 87-летней народной артисткой СССР кто-то манипулирует в своих корыстных целях.

В МХАТе назвали странным письмо Дорониной Путину с просьбой уволить худрука

Фото: ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Письмо народной артистки СССР Татьяны Дорониной в адрес президента России Владимира Путина, где она якобы просит уволить действующего худрука Московского художественного академического театра (МХАТа) Эдуарда Боякова, в самом культурном учреждении не видели и не знают, было ли оно на самом деле направлено главе государства. В МХАТе лишь предположили, что послание могло быть написано специально с целью распространения в СМИ.

«В противном случае Татьяна Васильевна давно бы приехала в театр, который живет в невероятном ритме премьер, гастролей, событий и мероприятий, и давно приступила бы к своим обязанностям Президента театра — тем более, что Министерство культуры РФ в новом уставе четко прописало обязанности Президента, за которые ей выплачивается зарплата из государственного бюджета. Татьяна Васильевна не появляется в МХАТ, не видела ни одной нашей премьеры», — заявила пресс-секретарь театра Виктория Мусина-Пушкина.

Она добавила, что коллективу МХАТа странно читать подобные высказывания в публичном пространстве от президента театра.

«Нам неизвестно, кто и что рассказывает актрисе. Мы можем только предполагать, что 87-летней Татьяной Васильевной манипулирует круг лиц, которые используют народную артистку в своих корыстных интересах», — отметила Мусина-Пушкина.

Ранее в СМИ появились цитаты из письма, которое Доронина якобы написала российскому президенту с просьбой избавить МХАТ от «торгашей».

«Помогите, дорогой Владимир Владимирович, если не назначить срочно нового директора, не пригласить талантливого худрука, любящих русскую литературу и подлинный реалистический, по Станиславскому сыгранный спектакль, — все поглотит хулиганский, извращенный, пошлый развлекательный эстрадно-цирковой балаган. Прошу очень, я не знаю, сколько мне осталось», — приводит отрывок из послания MK.RU.

В письме также говорится, что из театра выгнали талантливых артистов, уничтожили достойный репертуар и лучшие декорации. Издание, в свою очередь, указывает, что Доронина уже не в первый раз пытается обратить внимание Путина на плачевное, по ее мнению, состояние дел в театре.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, худрук МХАТа имени Горького Эдуард Бояков пожаловался на серьезные проблемы в театре, связанные как с «подковерными» интригами, так и с вмешательством со стороны. В частности, он заявил о неких «психически неадекватных людях», воздействующих на назначенную президентом театра Татьяну Доронину. В результате, посетовал Бояков, ему строят козни те, кто, по идее, должен поддерживать и вдохновлять на новые свершения.

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