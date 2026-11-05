Ягудин проговорился: как изменилась жизнь Евгении Медведевой после свадьбы

Звезда мирового фигурного катания Евгения Медведева еще недавно сомневалась, сможет ли снова встать на коньки. Из-за чего ей пришлось оставить лед? Почему личная жизнь чемпионки оказалась в центре внимания? И чего боялась спортсменка на собственной свадьбе? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Четыре месяца вообще на лед не выходила просто в ноль. Я не думала, что мне будет так страшно снова выходить на лед. Я, честно говоря, после операции вообще думала, что я в коньки не влезу больше никогда. Потому что восстановление было, конечно, будь здоров», — призналась фигуристка Евгения Медведева.

Летом 2026 года Медведева перенесла операцию на обеих ногах. Из-за физических нагрузок у нее произошла вальгусная деформация стоп. Даже простые движения причиняли боль. Спортсменке пришлось пройти хирургическое лечение.

«Все, я уже дома, если кто вдруг переживал. Сижу, охлаждаю ножки ледиком (льдом. — Прим. ред.)», — рассказывала Медведева.

Сейчас Медведева постепенно возвращается к привычной жизни и тренировкам.

«Но мне самое главное, чтобы у меня шрамы не болели. И вот когда они перестали болеть, я спокойно влезла в коньки, и все хорошо. Пока что мне еще ударную нагрузку нельзя давать, потому что там связки, кости, все это срастается», — поделилась фигуристка.

«Это человек, который не думает ни о травмах, ни о потерях, ни о болезнях, ни о сложностях. Она идет вперед, не жалуется и не страдает. Когда ты очень позитивно настроен, то у тебя все гораздо лучше получается. Я желаю Евгении Медведевой здоровья, чтобы всегда у нее все получалось», — отметила актриса Анна Ещенко.

Вынужденная пауза не повлияла на творческие планы: она давно оставила соревновательную карьеру и сосредоточилась на собственных проектах. В начале октября в столице она представила музыкально-ледовое шоу о дискотеке 1990-х.

«Была классная музыка, и люди действительно кайфовали от цвета, от себя, от дискотек. Я не жила в то время. Я в 1999 году только родилась. Но по рассказам моей мамы и более старшего поколения, на дискотеках было прикольно. Поэтому я бы хотела вот людей вернуть туда», — поделилась фигуристка.

На одной площадке объединились фигуристы и известные артисты.

«Во-первых, это очень красиво, профессионально, и когда они, конечно, вот эти вот свои тулупы крутят, я замираю, приземлились — все нормально, все хорошо», — поделилась впечатлениями заслуженная артистка России Татьяна Буланова.

«Само сочетание вместе и вот эти вот юные девушки впереди, которые так хорошо встречают нас, взрослых артистов, так реагируют, танцуют, поют. В основном на концертах аудитория, честно говоря, более взрослая, а вот такую молодежь приятно видеть», — отметил народный артист России Дмитрий Маликов.

Поддержать Медведеву в этот вечер пришел и олимпийский чемпион Алексей Ягудин. После установки титанового протеза правого тазобедренного сустава и последующей тяжелой реабилитации он выступает в ледовых шоу, но признается — это непросто.

«Чтобы все просто хотя бы видели, что это я, не умер еще, что я в конвульсиях двигаюсь. У меня задача — прыгнуть в свой сложно выполнимый тройной тулуп. Это основная. Ну, конечно, страх. Потому что здесь замкнутый круг. Тренироваться я не могу, потому что у меня очень болят колени. Отсюда, соответственно, нет натренированности. А здесь уже чисто на адреналине», — рассказал олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин.

Для Медведевой шоу стало новой профессиональной площадкой. Теперь она отвечает не только за себя и свое катание, но и за весь проект. Подготовка к масштабному представлению отняла много сил, но этим летом Женя успела осуществить еще один важный проект.

«Мы объявляем вас мужем и женой!» — прозвучало на свадьбе фигуристки.

«Для нас с Ильдаром самым страшным вообще сценарием было то, что нам вдруг придется распыляться на кого-то, кроме друг друга. Мы боялись очень не запомнить друг друга в этот день, но с нас сняли обязательство развлечения кого-то, поскольку у нас было много артистов приглашенных, которые создавали классную атмосферу», — поделилась Евгения.

Фигуристка вышла замуж за танцора Ильдара Гайнутдинова. Поклонники заметили, что среди гостей не было тренера невесты — Этери Тутберидзе. Она привела Медведеву к статусу мировой чемпионки и олимпийскому серебру.

Фанаты предположили, что дело в давних разногласиях. Когда спортсменка ушла к новому наставнику, Тутберидзе узнала об этом из СМИ. Через два года Женя вернулась и под руководством Этери завершила карьеру. Но отношения их уже не выходили за рамки рабочих.

«Женя, ты меня разочаровала, потому что не позвала Этери Георгиевну». С чего вы это взяли? Просто работа у человека есть, она была в другом городе, давала мастер-класс», — объяснила Медведева.

Молодой жене коллеги по цеху желают поскорее примерить еще один новый статус. А Алексей Ягудин проговорился, что это может случиться совсем скоро.

«С Женей дружим много-много лет. Семьями, можно так сказать. Теперь у нее уже и полноценная семья. Ждем пополнения. Когда будет, тогда будет», — заявил Ягудин.

Фигуристка открыто говорит и о спорте, и о личном. Ведет собственное онлайн-шоу, где беседует со звездами на социальные темы. Медведева — пример того, что главное — не бояться пробовать.