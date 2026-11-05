Новогодняя прибавка: кто получит повышенную пенсию в январе

РИА Новости: Бессараб сообщила, кому положена прибавка к пенсии в январе

Некоторым российским пенсионерам положена прибавка к страховой выплате в январе. Об этом журналистам РИА Новости рассказала первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

По ее словам, удвоенную фиксированную пенсию получат граждане, отметившие 80-летие в декабре. А если дата выплаты попадет на новогодние праздники, деньги придут раньше — не позднее 30 декабря.

Бессараб напомнила, что до 1 февраля 2027 года удвоенная фиксированная выплата в России равна 19 169,38 рубля в месяц, затем она станет больше.

Отдельные категории россиян могут получать две пенсии одновременно. Такое право есть у участников ВОВ с инвалидностью I–III групп, жителей блокадного Ленинграда, осажденных Севастополя и Сталинграда. Также две выплаты положены людям с инвалидностью вследствие военной травмы, контрактникам, получившим инвалидность при исполнении обязанностей, и бывшим военнослужащим, госслужащим и космонавтам.

Возможность увеличить пенсию есть также у родителей и вдов погибших призывников и добровольцев, их детей с инвалидностью, а также у пострадавших от катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции (АЭС).

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