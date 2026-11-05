Новогодняя прибавка: кто получит повышенную пенсию в январе

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 41 0

Размер удвоенной фиксированной выплаты до февраля 2027 года составит около 19 тысяч рублей.

Какой категории россиян положена прибавка к пенсии в январе

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

РИА Новости: Бессараб сообщила, кому положена прибавка к пенсии в январе

Некоторым российским пенсионерам положена прибавка к страховой выплате в январе. Об этом журналистам РИА Новости рассказала первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

По ее словам, удвоенную фиксированную пенсию получат граждане, отметившие 80-летие в декабре. А если дата выплаты попадет на новогодние праздники, деньги придут раньше — не позднее 30 декабря.

Бессараб напомнила, что до 1 февраля 2027 года удвоенная фиксированная выплата в России равна 19 169,38 рубля в месяц, затем она станет больше.

Отдельные категории россиян могут получать две пенсии одновременно. Такое право есть у участников ВОВ с инвалидностью I–III групп, жителей блокадного Ленинграда, осажденных Севастополя и Сталинграда. Также две выплаты положены людям с инвалидностью вследствие военной травмы, контрактникам, получившим инвалидность при исполнении обязанностей, и бывшим военнослужащим, госслужащим и космонавтам.

Возможность увеличить пенсию есть также у родителей и вдов погибших призывников и добровольцев, их детей с инвалидностью, а также у пострадавших от катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции (АЭС).

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+1° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
81.67
0.70 91.60
1.14
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:00
Два фрукта для здоровья сосудов: результаты эксперимента удивили ученых
8:45
Тело подростка из Украины и его раненую мать нашли в одном из отелей Мюнхена
8:33
Первый в мире «Казак»: российские ученые создали подсолнечник, не боящийся паразита
8:30
Новогодняя прибавка: кто получит повышенную пенсию в январе
8:20
Ягудин проговорился: как изменилась жизнь Евгении Медведевой после свадьбы
8:10
Что закладывает за щеку Лель и чем изнуряет себя Пегова: секреты красоты звезд

Сейчас читают

«Четыре раза за дубль покакал»: актриса Анна Богомолова о съемках с младенцами
Цена богатырской силы Томаева: эксклюзивное интервью со звездой сериала «Витязи»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 ноября, для всех знаков зодиака
Редкий знак цикла: чего ждать от Красной Огненной Козы — прогноз на 2027 год

Интересные материалы

Гороскоп на деньги на ноябрь 2026 для знаков зодиака: видео
❤️ Гороскоп любви на ноябрь 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на ноябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
💅Лунный календарь денежного маникюра на ноябрь 2026: видео