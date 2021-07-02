«Это не COVID» — в театре «Ромэн» прокомментировали смерть Николая Сличенко

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Светлана Шевченко
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Народного артиста СССР не стало на 87-м году жизни. В труппе отмечают, что ничего не предвещало трагедии.

Фото, видео: ТАСС / Симаков Николай; 5-tv.ru

Причина смерти народного артиста СССР Николая Сличенко пока не известна, но в театре категорически опровергли наличие у него коронавирусной инфекции.

«Это не COVID-19. Никакого отношения к нему не имеет. Он чувствовал себя неважно, но ничего не предвещало», — отметила в интервью 5-tv.ru директор по маркетингу Галина Гофман.

Она добавила, что все произошло несколько часов назад и пока коллеги и друзья приходят в себя от состояния шока. Поэтому пока никто не занимался организацией прощания.

«Прощание, понятно, будет в театре. Тут обсуждать нечего. А где будет похоронен народный артист СССР мы пока не знаем», — подчеркнула Гофман.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, Николай Сличенко умер на 87-м году жизни.

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