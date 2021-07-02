Причина смерти народного артиста СССР Николая Сличенко пока не известна, но в театре категорически опровергли наличие у него коронавирусной инфекции.

«Это не COVID-19. Никакого отношения к нему не имеет. Он чувствовал себя неважно, но ничего не предвещало», — отметила в интервью 5-tv.ru директор по маркетингу Галина Гофман.

Она добавила, что все произошло несколько часов назад и пока коллеги и друзья приходят в себя от состояния шока. Поэтому пока никто не занимался организацией прощания.

«Прощание, понятно, будет в театре. Тут обсуждать нечего. А где будет похоронен народный артист СССР мы пока не знаем», — подчеркнула Гофман.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, Николай Сличенко умер на 87-м году жизни.