Стала известна причина самоубийства мэра Коломны

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Игорь Рязов
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Перед смертью Денис Лебедев оставил послание, в котором разъяснил свою мотивацию для сведения счетов с жизнью.

Стала известна причина самоубийства мэра Коломны

Фото: Официальный сайт Городского округа Коломна

Покончивший с собой мэр Коломны Денис Лебедев оставил послание, в котором разъяснил причину суицида. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Глава городского округа дал понять, что не видел другого выхода из-за личного жесткого конфликта с зампредом правительства Московской области Марией Нагорной. Якобы она постоянно публично критиковала госслужащего, вынуждая покинуть пост мэра.

При этом, по данным 5-tv.ru, наказание по возбужденному уголовному делу о доведении до самоубийства Марии Нагорной не грозит. Правоохранители не видят в действиях зампреда правительства Подмосковья состава преступления.

Как сообщал 5-tv.ru в последние несколько дней перед самоубийством Денис Лебедев находился в состоянии алкогольного опьянения. Ранним утром 2 июля к нему в гости пришел знакомый мужчина. Через несколько часов мэр Коломны зашел в спальню, после чего раздался хлопок. Гость выбил дверь и увидел чиновника уже мертвым.

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