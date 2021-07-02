В настоящее время в администрации проводятся следственные действия.

Глава Лобни Евгений Смышляев задержан

Фото: Instagram @evsmyshlyaev

Глава подмосковного городского округа Лобня Евгений Смышляев был задержан правоохранителями в пятницу, 2 июля. Об этом стало известно 5-tv.ru. Согласно имеющейся информации, в настоящее время в администрации проводятся следственные действия. Обстоятельства случившегося выясняются.

Евгений Смышляев устроился на муниципальную службу в городскую администрацию девять лет назад — в 2012 году, работал заместителем председателя комитета по экономике, позднее руководил контрольно-счетной палатой. В 2014 году стал главой городского округа.

До работы в администрации Евгений Смышляев преподавал экономику в лобненском лицее, в 2006 году победил в конкурсе «Педагог года Подмосковья».

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