Не всегда готов: как уровень тестостерона влияет на сексуальную активность мужчин?

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Оксана Тарасова
Эксклюзив 5 043

Сексолог и психолог Алия Королева рассказала, чем опасны повышенный и пониженный уровни мужских гормонов.

Фото, видео: Depositphotos /Tverdohlib.com; 5-tv.ru

Существует мнение, что чем выше у мужчины уровень тестостерона в крови, тем более он сексуально активен и мужественен. Это утверждение и верно и неточно одновременно, считает сексолог и психолог Алия Королева. С одной стороны, тестостерон действительно отвечает за либидо, но даже мужчина с высокими показателями этого полового гормона может не быть секс-гигантом.

Так что волосатая грудь — не всегда сигнал о том, что партнер будет приставать к вам в любое время дня и ночи и даже в неположенных местах. Некоторые представители сильного пола вполне справляются с контролем над влечением и предпочитают порой не час любви, а час в спортзале. Кроме того, такой фактор, как стресс, может убить всякое желание даже у самых темпераментных мужчин.

«В первую очередь, повышенный уровень тестостерона проявляется в волосатости тела и облысении мужского типа, то есть на макушке. При этом облысение на макушке может быть наследственным и не иметь ничего общего с тестостероном. Понять, повышен у мужчины тестостерон или понижен, можно по его настроению», — поясняет эксперт.

Как рассказала Алия Королева, парни с высоким уровнем тестостерона более агрессивны, чем остальные, и очень раздражительны. Таким господам часто присущи перепады настроения, они могут неожиданно обрушиться с криком и кулаками на человека, который просто неудачно пошутил. Не очень комфортно находиться рядом с таким человеком, ведь его реакции могут быть непредсказуемы.

«Также нехорошо, когда тестостерон низкий. Как же это определить? В первую очередь, у мужчины жировая масса преобладает над мышечной, он подвержен депрессивным состояниям. Чем ниже у мужчины тестостерон, тем чаще он впадает в депрессию, подавленное настроение», — отмечает эксперт.

Согласно медицинским источникам, следствием низкого уровня тестостерона могут быть как расстройства сексуальной функции, так и симптомы общесоматического характера. Причем проявляются эти признаки вне зависимости от возраста. Расстройства сексуальной функции характеризуются снижением либидо, неполноценной эрекцией. Соматика же выглядит, как набор веса наравне с повышенной утомляемостью и снижением работоспособности.

В обеих «крайностях» пребывать непросто. Поэтому с перечисленными тревожными симптомами стоит обратиться к специалисту. На помощь придут консультации терапевтов, психологов и сексологов, курсы заместительной гормонотерапии и другие способы привести уровень тестостерона в норму.

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