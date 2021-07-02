Замученные особи не размножаются: влияет ли фитнес на качество женского оргазма?

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Оксана Тарасова
Эксклюзив 1 717

О том, как связаны спорт и сексуальные аппетиты представительниц прекрасного пола, рассказал врач Евгений Кульгавчук.

Фото, видео: Depositphotos / HayDmitriy; 5-tv.ru

Какова связь между интенсивностью физических нагрузок и способностью женщин испытывать оргазм (оргастичность)? Президент «Профессионального объединения врачей сексологов» Евгений Кульгавчук уверен, что связь есть, причем прямая. При сборе анамнеза врачи-сексологи всегда выясняют, помимо жалоб, диеты и прочих показателей, уровень физической активности. В помощь своим пациентам они также назначают специальную гимнастику для улучшения сексуальной формы.

«За время многолетней практики я обратил внимание, что есть определенные закономерности: женщины, которые чрезмерно одержимы физнагрузками — они не выходят из зала, они слишком критично порой оценивают свою фигуру, состояние. В этом случае очень часто им просто не хватает сил на флирт, на хорошее настроение, на свидания, и в этих случаях можно говорить, что чрезмерные нагрузки ухудшают сексуальную составляющую женщины», — рассказал Кульгавчук.

Эксперт также отметил, что дамы с противоположным настроем, которые ведут малоподвижный образ жизни, склонны к набору веса. Несовершенства тела в свою очередь ведут к проблемам с самооценкой, появляются комплексы. В постели такие женщины не чувствуют себя раскованными, свободными и готовыми к экспериментам. Выходит, что полное отсутствие активности приводит к тем же постельным бедам, что и ее избыток.

Золотой серединой, о чем несложно догадаться, являются умеренные физические нагрузки. У дам, которые занимаются спортом — здесь особенно важна регулярность — наблюдаются здоровая оргастичность, ощущение удовлетворенности жизнью, улучшается способность управлять своим телом, а также чувствовать его и грамотно использовать, в том числе и в постели.

«Надо не забывать, что при физнагрузках вырабатывается количество эндорфинов, вполне достаточное, чтобы чувствовать себя прекрасно, это дает хороший фон настроения. И при оргастичности точно так же выделяются эндорфины, которые способствуют хорошему функционированию. Поэтому, всем женщинам я бы советовал заниматься спортом регулярно, но не забывать, что утруждаться не надо, ведь замученные особи не размножаются», — заключил Кульгавчук.

Аналогичными рассуждениями об уровне активности жизни недавно с 5-tv.ru поделилась семейный врач Варвара Веретюк. Отвечая на вопрос, сколько шагов в день нужно проходить, чтобы оставаться здоровым и молодым, она заметила, что количество шагов не так важно, как их качество.

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