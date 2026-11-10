Не платит и не уходит: Армения рискует потерять голос в ОДКБ

Лавров: ОДКБ обсудит лишение Армении права голоса в организации

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что на саммите ОДКБ обсудят лишение Армении права голоса в организации. Об этом дипломат сказал по итогам заседания МИД ОДКБ (Совет министров иностранных дел Организации Договора о коллективной безопасности). Его слова приводит РИА Новости.

«Мы были вынуждены обсудить и вопрос о невыполнении Арменией своих обязательств по Уставу ОДКБ <…> касается ежегодных взносов в бюджет нашей общей организации», — сказал Сергей Лавров.

Он пояснил, что Армения больше двух лет не перечисляет членские взносы. В связи с чем был поставлен вопрос о применении к республике положений статьи 25 Устава ОДКБ. Проект о лишении Еревана голоса в организации до полного погашения задолженности подготовили главы МИД стран ОДКБ.

«Хочу подчеркнуть: даже после принятия этого решения у армянских коллег фактически сохранятся все основные права по договору коллективной безопасности, в том числе право на саму коллективную безопасность», — добавил Лавров.

Ранее власти Еревана говорили о планах по выходу из ОДКБ. Но пока эти заявления продолжает оставаться лишь словами. Сергей Лавров сказал, что страны ОДКБ пока не получили заявку Армении на выход из организации.

Министр напомнил, что больше года назад Ереван начал процесс вступления в Евросоюз. При этом республика не вышла из ОДКБ. Членство в двух организациях недопустимо, заметил дипломат.

Саммит ОДКБ пройдет в Москве 11 ноября. По итогу заседания будет принято решение относительно Армении.

По итогам саммита ожидается подписание порядка двух десятков документов, в числе которых итоговая Декларация Совета коллективной безопасности, Антитеррористическая стратегия до 2030 года, а также ряд решений, касающихся укрепления сотрудничества по различным направлениям.

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