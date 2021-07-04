Филиппинский военный самолет потерпел крушение, на борту были 85 человек
| Алиса Маркова Происшествия Срочная новость 1 254
Трагедия произошла утром в воскресенье, 4 июля.
Срочная новость
Фото, видео: ТАСС / TOMASZ WASZCZUK; Twitter @khalid_pk Facebook @pondohan.tv
Филиппинский военный самолет потерпел крушение, на борту были 85 человек. Трагедия произошла утром в воскресенье, 4 июля. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на Вооруженные силы страны. Подробности уточняются.
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