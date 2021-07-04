Видео с места крушения филиппинского военного самолета публикуют шокированные очевидцы. Воздушное судно С-130, на борту которого находились 85 человек, потерпело крушение утром в воскресенье, 4 июля. По предварительным данным, из горящих обломков удалось вытащить не менее 40 человек. На месте работают спасатели. Выясняются причины и обстоятельства случившегося.