Видео с места крушения филиппинского военного самолета

|
Алиса Маркова
Срочная новость 2 576

На борту воздушного судна С-130 находились 85 человек. По предварительным данным, из горящих обломков удалось вытащить не менее 40 человек.

Фото, видео: Twitter @GrangerE04117; Twitter @khalid_pk Facebook @pondohan.tv

Видео с места крушения филиппинского военного самолета публикуют шокированные очевидцы. Воздушное судно С-130, на борту которого находились 85 человек, потерпело крушение утром в воскресенье, 4 июля. По предварительным данным, из горящих обломков удалось вытащить не менее 40 человек. На месте работают спасатели. Выясняются причины и обстоятельства случившегося.

+16° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
73.62
0.71 87.07
0.66
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:52
Трамп рассказал о своей роли в приостановке строительства «Северного потока — 2»
9:37
Ты — мой раб: ТОП-5 признаков ненависти кошки к человеку
9:27
Не менее 17 человек погибли при крушении филиппинского самолета
9:23
Мужчина погиб при попытке спасти тонущих в Иртыше школьниц под Омском
9:08
«Кому красавица достанется?!» — Игорь Николаев похвалился дочкой-невестой
8:51
Великая Американская стена: смогут ли США пережить миграционный и политический кризис?

Сейчас читают

«Мы снова гордимся нашей сборной. Мы снова гордимся нашим футболом». Что пишут на Украине после разгрома от Англии
Кто здесь хозяин: украинцев продолжают унижать в Евросоюзе
Назван способ узнать местонахождение человека по номеру телефона
В чем подвох закона об отмене техосмотра для ОСАГО? — комментарий автоэксперта
«Гагарин для цыганского народа» — режиссер театра «Ромэн» о Николае Сличенко

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Международная реакция на послание Путина ФС 2021
Пандемия, пособия и будущее России: основные тезисы послания Путина Федеральному собранию
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака