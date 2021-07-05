Генпрокуратура Белоруссии санкционировала арест певицы Анжелики Агурбаш

|
Оксана Тарасова
1 023

Представители ведомства заявили, что уже направили в Россию просьбу о выдаче артистки для привлечения к уголовной ответственности.

Генпрокуратура Белоруссии санкционировала арест певицы Анжелики Агурбаш

Фото: Instagram @angelicaagurbash

Генеральная прокуратура Белоруссии санкционировала арест певицы Анжелики Агурбаш. В отношении нее возбуждены два уголовных дела по статьям Уголовного кодекса республики, которые касаются лично президента Александра Лукашенко, а также разжигания в обществе социальной розни и вражды.

«Агурбаш Анжелика Анатольевна в группе с неустановленными лицами также опубликовала в глобальной компьютерной сети Интернет сведения, содержащие оскорбления президента Республики Беларусь, соединенные с обвинением его в совершении особо тяжких преступлений», — сказано в сообщении на Telegram-канале Генпрокуратуры страны.

В ведомстве также добавили, что в Россию в июне 2021 года была направлена просьба о выдаче певицы для привлечения ее к уголовной ответственности. Возбужденные в отношении нее дела находятся в производстве Следственного комитета республики.

О том, что ее разыскивают, сама Анжелика Агурбаш сообщала прежде поклонникам в социальных сетях. Она также осведомлена, что власти Белоруссии требуют ее экстрадиции, ареста и передачи в СИЗО. Известно, что в прошлом году артистка была задержана около белорусского посольства в центре Москвы — она поддержала несогласных с результатами выборов в республике.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Александр Лукашенко поручил перекрыть границы с Украиной.

Читайте также

+27° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 37%
73.35
-0.27 87.03
-0.04
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:29
В МИД РФ провели разъяснительную беседу с послом Кубы из-за российских туристов
16:24
Затянуло течением: Список погибших на пляже в Анапе
16:12
Люди с каким артериальным давлением живут дольше остальных?
16:11
Пластик вне закона: что может прийти на замену привычным бытовым предметам
15:48
«Плюю в ваши рожи!» — Губерниев ответил на попадание в черный список Минкульта Украины
15:32
Бурные потоки, плывущие автомобили, эвакуация: Сочи ждет еще один удар стихии

Сейчас читают

Бригада судей из Нидерландов будет работать на матче Англия — Дания
Представитель МакSим рассказала о состоянии артистки
Мощный поток воды, смывший женщин в крымском селе, сняли с коптера
Названа причина смерти режиссера Владимира Меньшова
«Рады, что хуже не становится»: Жена Мамонова о состоянии попавшего в реанимацию музыканта

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Международная реакция на послание Путина ФС 2021
Пандемия, пособия и будущее России: основные тезисы послания Путина Федеральному собранию
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака