«Показатели слишком слабые»: пиар-менеджер МакSим рассказала о ее состоянии

Представитель певицы Марины Максимовой, известной как МакSим, Яна Богушевская рассказала о состоянии своей подопечной. Как известно, в течение нескольких недель врачи пытаются спасти жизнь артистки, но пока радужных перспектив не дают.

По словам Богушевской, которая безостановочно развеивает слухи вокруг болезни знаменитости, о выведении из искусственной коме и самостоятельном дыхании без помощи аппарата ИВЛ пока речи не идет. Положение остается критическим.

«К сожалению, Марина по-прежнему на аппарате ИВЛ в крайне тяжелом состоянии. Марину не выводили из комы, нет. Показатели еще слишком слабые», — сказала пиар-менеджер МакSим в беседе с 5-tvru.

Богушевская, отвечая на вопрос, верят ли врачи в вероятность отменить применение ИВЛ, заявила, что пока таких прогнозов медики не дают. Как и прежде, изменений состояния звезды к лучшему не наблюдается.

Певицу МакSим госпитализировали с двусторонней полисегментарной пневмонией тяжелой степени 12 июня. Через неделю ее ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату ИВЛ, а потом и ЭКМО. За все это время в сети и прессе не раз появлялись данные о том, что Максимова якобы пришла в себя и дышит самостоятельно — эти сообщения Богушевская опровергала.

Ранее 5-tv.ru писал, что представитель МакSим ответила на слухи о многомиллионном лечении певицы, а также ее романе с неврологом Рамилем Артюшевым.