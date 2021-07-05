«Показатели слишком слабые»: пиар-менеджер МакSим рассказала о ее состоянии

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Оксана Тарасова
Эксклюзив 1 064

Яна Богушевская поделилась прогнозами врачей о возможном выведении артистки из искусственной комы.

«Показатели слишком слабые»: пиар-менеджер МакSим рассказала о ее состоянии

Фото: www.globallookpress / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

Представитель певицы Марины Максимовой, известной как МакSим, Яна Богушевская рассказала о состоянии своей подопечной. Как известно, в течение нескольких недель врачи пытаются спасти жизнь артистки, но пока радужных перспектив не дают. 

По словам Богушевской, которая безостановочно развеивает слухи вокруг болезни знаменитости, о выведении из искусственной коме и самостоятельном дыхании без помощи аппарата ИВЛ пока речи не идет. Положение остается критическим.

«К сожалению, Марина по-прежнему на аппарате ИВЛ в крайне тяжелом состоянии. Марину не выводили из комы, нет. Показатели еще слишком слабые», — сказала пиар-менеджер МакSим в беседе с 5-tvru.

Богушевская, отвечая на вопрос, верят ли врачи в вероятность отменить применение ИВЛ, заявила, что пока таких прогнозов медики не дают. Как и прежде, изменений состояния звезды к лучшему не наблюдается.

Певицу МакSим госпитализировали с двусторонней полисегментарной пневмонией тяжелой степени 12 июня. Через неделю ее ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату ИВЛ, а потом и ЭКМО. За все это время в сети и прессе не раз появлялись данные о том, что Максимова якобы пришла в себя и дышит самостоятельно — эти сообщения Богушевская опровергала.

Ранее 5-tv.ru писал, что представитель МакSим ответила на слухи о многомиллионном лечении певицы, а также ее романе с неврологом Рамилем Артюшевым.

 

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