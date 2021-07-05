Представитель МакSим ответила на слухи о многомиллионном лечении певицы

Представитель МакSим Яна Богушевская осталась возмущена заголовками желтой прессы и опубликовала опровержение в ответ на догадки общественности о многомиллионном лечении певицы. Свое заявление она опубликовала в сторис аккаунта в Instagram поверх скриншотов, по ее словам, неправдоподобных публикаций.

«Это ложь. Марина (настоящее имя МакSим — Прим.ред.) не лежит в частной клинике за миллионы», — прокомментировала представитель исполнительницы хита «Знаешь ли ты».

Instagram @tonnique

Не оставила без внимания Богушевская и слухи о романе МакSим с неврологом Рамилем Артюшевым. Она попросила общественность перестать спекулировать на тяжелом физическом состоянии певицы.

«Ну, вы чего? Он помогал Марине после того, как она упала с лошади, занимаясь конкуром», — написала Богушевская.

Ранее 5-tv.ru опубликовал последние данные о состоянии певицы МакSим.