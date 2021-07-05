Представитель МакSим ответила на слухи о многомиллионном лечении певицы
Крмое прочего, Яна Богушевская также развеяла миф о романе знаменитости с врачом.
Фото: ТАСС / Шеметов Максим
Представитель МакSим Яна Богушевская осталась возмущена заголовками желтой прессы и опубликовала опровержение в ответ на догадки общественности о многомиллионном лечении певицы. Свое заявление она опубликовала в сторис аккаунта в Instagram поверх скриншотов, по ее словам, неправдоподобных публикаций.
«Это ложь. Марина (настоящее имя МакSим — Прим.ред.) не лежит в частной клинике за миллионы», — прокомментировала представитель исполнительницы хита «Знаешь ли ты».
Instagram @tonnique
Не оставила без внимания Богушевская и слухи о романе МакSим с неврологом Рамилем Артюшевым. Она попросила общественность перестать спекулировать на тяжелом физическом состоянии певицы.
«Ну, вы чего? Он помогал Марине после того, как она упала с лошади, занимаясь конкуром», — написала Богушевская.
Ранее 5-tv.ru опубликовал последние данные о состоянии певицы МакSим.
Читайте также
50%
0.71 87.07
0.66
Нашли ошибку?