Представитель МакSим ответила на слухи о многомиллионном лечении певицы

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Мария Евстигнеева
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Крмое прочего, Яна Богушевская также развеяла миф о романе знаменитости с врачом.

Представитель МакSим ответила на слухи о многомиллионном лечении певицы

Фото: ТАСС / Шеметов Максим

Представитель МакSим Яна Богушевская осталась возмущена заголовками желтой прессы и опубликовала опровержение в ответ на догадки общественности о многомиллионном лечении певицы. Свое заявление она опубликовала в сторис аккаунта в Instagram поверх скриншотов, по ее словам, неправдоподобных публикаций.

«Это ложь. Марина (настоящее имя МакSим — Прим.ред.) не лежит в частной клинике за миллионы», — прокомментировала представитель исполнительницы хита «Знаешь ли ты».

Instagram @tonnique

Не оставила без внимания Богушевская и слухи о романе МакSим с неврологом Рамилем Артюшевым. Она попросила общественность перестать спекулировать на тяжелом физическом состоянии певицы.

«Ну, вы чего? Он помогал Марине после того, как она упала с лошади, занимаясь конкуром», — написала Богушевская.

Ранее 5-tv.ru опубликовал последние данные о состоянии певицы МакSим.

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