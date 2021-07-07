Хлопнули дверью: почему делегация РФ со скандалом покинула заседание ПА ОБСЕ?

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Виктория Андреева
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Глава делегации Петр Толстой раскрыл всю правду о русофобских настроениях за рубежом.

Хлопнули дверью: почему делегация РФ со скандалом покинула заседание ПА ОБСЕ?

Фото: ТАСС / Коньков Сергей

Громким скандалом завершилось очередное заседание Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Вене. Российская делегация покинула мероприятие из-за грубых нарушений установленных правил. Подробнее об этом рассказал глава дипмиссии, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

Государственный деятель отметил, что уход россиян следует расценивать исключительно как знак протеста. Связано это с тем, что зарубежные партнеры вели себя крайне алогично при принятии решения о рассмотрении новой резолюции. Выяснилось, что Ассамблея включила в повестку «возмутительное русофобское заявление», авторами которого были украинцы. Речь шла, в частности, о Крыме.

Толстой сообщил, что до начала заседания делегация смогла настоять на исключении рассмотрения вопроса о резолюциях против России, а также Белоруссии. Однако по этим документам все равно проводилось голосование. Впрочем, и здесь не обошлось без казусов.

Оказалось, что резолюцию приняли с нарушением регламента: голосовали только присутствовавшие в зале парламентарии. По правилам же на Ассамблее должны учитываться голоса всех членов.

«Это уже не первый подобный прецедент. В этот раз мы также не видим более повода продолжать работу на площадке, грубо пренебрегающей общепринятыми правилами и здравым смыслом. О чем жалею — хлопнул дверью, выходя из зала», — написал Толстой в Telegram-канале.

Вице-спикер Госдумы описал скандальное заседание ПА ОБСЕ красноречиво: «выдался жаркий день». Он заявил, что России вновь пришлось бороться с шулерами, бандеровцами и русофобским меньшинством. При этом отметил, что если зарубежные партнеры продолжат хамить и дальше — россияне пойдут на крайние меры.

«Мы не будем работать с этими организациями, все просто. Нам не по пути с такими персонажами», — заключил Петр Толстой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия и еще десять стран ОБСЕ призвали беречь правду о Второй мировой войне.

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