«Она опьянела и брызгала слюной»: Ваенга рассказала о скандале в самолете

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Егор Измалкин
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Из-за конфликта во время полета пассажирам борта, на котором была звезда, не давали выйти после приземления в Петербурге.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Vadim Tarakanov; Instagram @vaengaofficial

Певица Елена Ваенга стала невольной участницей конфликта, который произошел на борту самолета, следовавшего по маршруту Ларнака-Петербург. О ситуации исполнительница рассказала в видео на своей странице в Instagram.

По словам артистки, она находилась в бизнес-салоне с мужем и ребенком. Во время перелета одна из женщин, изрядно выпив, начала оскорблять знаменитость.

«Я смысла так и не поняла. Из самого приличного было „сука“ и „тварь“. <…> Она опьянела сильно, брызгала слюной в прямом смысле», — сказала Ваенга.

Затем к возмутительнице спокойствия присоединился ее муж, причем начал задирать всех сидящих в салоне мужчин и кидать в них телефоном. Сама Ваенга молчала из-за того, что рядом был ребенок. В итоге командир самолета вызвал полицию, и дебоширов увели. Однако из-за скандала по прилету пассажиров на некоторое время задержали внутри. Причем у некоторых, считает Ваенга, создалось впечатление, что людям не дали выйти именно из-за нее.

«Я бы принесла свои извинения, если бы я каким-то образом способствовала задержанию выхода людей из самолета. Но я делала все возможное, чтобы людям дали выйти. Я готова была сама остаться, лишь бы только дали выйти людям. В сегодняшней ситуации я не виновата абсолютно ничем», — поделилась знаменитость и заявила, что испытала настоящий «шок и стресс».

Как стало известно 5-tv.ru, 63-летний мужчина и 49-летняя женщина, устроившие скандал, оказались безработными петербуржцами. Признаков алкогольного опьянения у них не выявили. В отношении пары были составлены административные протоколы за мелкое хулиганство.

Как писал 5-tv.ru, ранее Елена Ваенга призналась в сделанном в юности аборте.

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