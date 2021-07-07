Певица Елена Ваенга неожиданно для себя оказалась замешана в крупном скандале. Звезда шансона поругалась с семейной парой на борту лайнера, летевшего из Ларнаки в Петербург. Звезда уверяла, что изрядно выпившие граждане ее оскорбляли и даже кидались телефоном. Правда, у них на этот счет другое мнение.

Где доказательства?

В эксклюзивном интервью 5-tv.ru обвиняемый в нападении на Ваенгу рассказал, как, в его понимании, развивалась ситуация. Мужчина подчеркнул, что во время перелета он, равно как и его молодая супруга, был абсолютно трезв и не совершал никаких противоправных действий. А конфликт разразился отнюдь не по причине личной неприязни. Предполагаемый дебошир заявил, что это звезда вела себя странно.

«Полный беспредел. Она вела себя агрессивно. Ноги поднимала без носков, в период пандемии это вообще невозможно, неприемлемо! (Весь конфликт — Прим.ред.) в общем-то, да (из-за этого — Прим. ред.). Она ноги на переборку опирала, без носков, без обуви. Мы попросили стюардессу, чтобы она сказала ей, что ее действия неприемлемы», — неоднократно подчеркнул мужчина.

Ввиду всего вышеуказанного он был сильно удивлен, когда по прилете, после получения багажа, его и супругу попросили пройти в отделение полиции. Участник ссоры заявил, что ни о каком наказании за неподобающее поведение не шло и речи. Правоохранители якобы просто проверили документы и отпустили обвиненных с миром.

«В полиции нам заявили, что есть заявление от семи человек на наши действия. Но их не показали. Нам отдали паспорта и сказали: „Вы свободны“. Что вообще происходит? Я не понимаю», — недоумевал собеседник.

В заключение он заявил, что в принципе не знает, кто такая Елена Ваенга и почему должен ее обсуждать. Но вскоре сменил гнев на милость и тут же опроверг все, что сказал выше.

«Кто она такая? Певичка какая-то, мне кажется… Она вела себя крайне пристойно, крайне! Вот из окружения ее выделялись два человека. Бред полный», — завершил диалог мужчина.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сама Елена Ваенга комментировала конфликт на борту лайнера крайне эмоционально. Она возмущалась, что чужие люди агрессивно «брызгали слюной» и, в конце концов, стали причиной задержки высадки пассажиров. Людям пришлось ждать окончания разборок два часа.