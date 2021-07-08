Как сейчас выглядит и живет тяжелобольной актер из «Убойной силы» Леонов-Гладышев

Продюсеру Вячеславу Смородинову удалось сфотографировать актера Евгения Леонова-Гладышева, известного по сериалу «Убойная сила», который три года получил серьезную травму головы и был найден без сознания на улице. Снимком он поделился на свой странице в Instagram.

«Наш дорогой Евгений Леонов-Гладышев», — подписал Смородинов кадр.

Instagram @viacheslavsmorodinov

На нем заметно, что артист слегка прибавил в весе, но у него осталась все та же фирменная улыбка и добрый взгляд.

Актер Марк Горонок рассказал «Собеседнику», что сейчас артист почти ни с кем не общается. Вероятно, от окружающих его ограждает супруга. Он попробовал встретиться с Леоновым-Гладышевым недалеко от дома в Петербурге, чтобы убедиться, что с ним все в порядке.

«В один из дней он вышел из парадной и медленно пошел к своей машине. „Евгений Борисович, здравствуйте, вы меня узнали? Я — Марк Горонок“. Он задумался и ответил: „Ну, как же, как же! Конечно, помню тебя!“ Речь дяди Жени была замедленна, он часто задумывался. На вопрос о его здоровье он протяжно ответил: „Ничего, помаленьку“», — поделился Воронок.

После этой встречи он несколько раз пытался связаться по телефону с Леоновым-Гладышевым, но тот не отвечал. Ранее 5-tv.ru писал о том, почему его жена Елена отказывается от помощи коллег и знакомых супруга.