Как сейчас выглядит и живет тяжелобольной актер из «Убойной силы» Леонов-Гладышев

|
Егор Измалкин
1 109

Артист уже несколько лет восстанавливается после полученной травмы головы и не появляется на экранах.

Как сейчас выглядит и живет тяжелобольной актер из «Убойной силы» Леонов-Гладышев

Фото: ТАСС / Матыцин Валерий

Продюсеру Вячеславу Смородинову удалось сфотографировать актера Евгения Леонова-Гладышева, известного по сериалу «Убойная сила», который три года получил серьезную травму головы и был найден без сознания на улице. Снимком он поделился на свой странице в Instagram.

«Наш дорогой Евгений Леонов-Гладышев», — подписал Смородинов кадр.

Instagram @viacheslavsmorodinov

На нем заметно, что артист слегка прибавил в весе, но у него осталась все та же фирменная улыбка и добрый взгляд.

Актер Марк Горонок рассказал «Собеседнику», что сейчас артист почти ни с кем не общается. Вероятно, от окружающих его ограждает супруга. Он попробовал встретиться с Леоновым-Гладышевым недалеко от дома в Петербурге, чтобы убедиться, что с ним все в порядке.

«В один из дней он вышел из парадной и медленно пошел к своей машине. „Евгений Борисович, здравствуйте, вы меня узнали? Я — Марк Горонок“. Он задумался и ответил: „Ну, как же, как же! Конечно, помню тебя!“ Речь дяди Жени была замедленна, он часто задумывался. На вопрос о его здоровье он протяжно ответил: „Ничего, помаленьку“», — поделился Воронок.

После этой встречи он несколько раз пытался связаться по телефону с Леоновым-Гладышевым, но тот не отвечал. Ранее 5-tv.ru писал о том, почему его жена Елена отказывается от помощи коллег и знакомых супруга.

Читайте также

+31° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 38%
74.06
0.79 87.56
0.56
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:41
Скончался народный артист России Михаил Глуз
14:33
Путин выступил против раздельного обучения мальчиков и девочек
14:29
Отпевание режиссера Владимира Меньшова состоялось в московском храме
14:27
Возможность посещения летних кафе без QR-кода продлили в Москве
14:21
«А це кто? Це пяточок» — на украинский обяжут переводить все фильмы в Незалежной
14:16
«Сплотила нас сильнее»: дочь Долиной показала архивные фото артистки с внучкой

Сейчас читают

Англия — Дания, 2:1 д.в., обзор матча 1/2 финала чемпионата Европы, 7 июля 2021
В Москве возбудили первое уголовное дело за покупку поддельного QR-кода
В Госдуме ответили на слова МИД Британии об "украинских водах" в Крыму
В черных очках и маске: Алентова с дочерью появились у гроба Меньшова
Простились: гроб с телом Владимира Меньшова вынесли из Дома кино под аплодисменты

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Международная реакция на послание Путина ФС 2021
Пандемия, пособия и будущее России: основные тезисы послания Путина Федеральному собранию
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака