Совсем нет дохода: почему жена тяжело больного актера из «Убойной силы» отказывается от помощи

Бывшая супруга актера Марка Горонка Анна рассказала 5-tv.ru о состоянии артиста Евгения Леонова-Гладышева, известного по роли майора Шишкина в сериале «Убойная сила». Многие помнят его по фирменной фразе: «Ядрен батон!». Вот уже три года мужчина борется с последствиями черепно-мозговой травмы.

Летом 2018-го Леонов-Гладышев при загадочных обстоятельствах получил увечья. Его нашли почти бездыханным на одной из улиц Санкт-Петербурга. Актерское сообщество и благотворительные фонды участвовали в судьбе пострадавшего, но полностью восстановить его здоровье до сих пор не удалось.

Судьбой артиста озаботился коллега по цеху Марк Горонок. По его словам, в течение полугода он тщетно пытается встретиться с дядей Женей (так он зовет Леонова-Гладышева). Супруга больного актера Елена отказывается от любой помощь, а в ответ на настойчивость обрывает связь. Это подтверждает и Анна Горонок.

«Марк ездил с Вячеславом Смородиновым, они встретили Евгения Борисовича у его дома, пообщались с ним в машине… Жена его, конечно, молодец, предоставила ему такую реабилитацию, но, как мне кажется, еще необходима помощь. Для этого мы и хотели приехать к нему, навестить его. Но, к сожалению, жена его почему-то против общения, против какой-то помощи, очень его оберегает, очень сложно дозвониться», — поделилась Анна.

Собеседница 5-tv.ru отметила, что Леонов-Гладышев самостоятельно передвигается, но есть проблемы с речью: он будто бы пользуется небольшим набором фраз, отвечает на вопросы односложно, не развернуто. Как рассказала Горонок, жена пострадавшего признавалась: когда случилось несчастье, мало кто оказал реальную помощь, остальные отвернулись. На предложение принять участие в ток-шоу и рассказать о беде, попросить финансовой поддержки Елена ответила твердым отказом.

«Им любые деньги пойдут на благо, тем более сейчас он же не снимается, у него же нет дохода, нигде не участвует, тянет все жена…. Мы предлагали ей сняться в программе, сделать не шоу, а программу-крик души, просто огласить, что у людей проблема, и, если ест возможность, им помочь, реквизиты показать. Не выходит на связь, мы писали, звонили — не хочет. Она сразу сказала — никаких программ… Она настроена очень негативно к тому, чтобы эту проблему как-то озвучивали. Не знаю, почему», — сказала Анна.

Ранее 5-tv.ru раскрывал подробности громкого развода Марка Горонка с женой. Анна объяснила, кто виноват в разрыве и как она переживает это непростой жизненный этап.