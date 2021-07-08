Татьяна Догилева госпитализирована с пневмонией

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Карина Бернтгольц
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Звезда пожаловалась на высокую температуру, слабость и головную боль.

Татьяна Догилева госпитализирована с пневмонией

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков

Татьяна Догилева госпитализирована с ковидной пневмонией. Данную информацию звезда российского кино подтвердила ТАСС. Ранее в СМИ распространилась информация, что актриса пожаловалась на высокую температуру, слабость и головную боль, после чего у нее подтвердили коронавирус и положили в больницу.

«Сейчас в больнице, обнаружили небольшую ковидную пневмонию. Но поражение (легких — Прим.ред) у меня небольшое, и врачи меня очень хорошо лечат. Я здесь второй день», заверила Догилева.

По словам актрисы, она чувствует себя нормально. 

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