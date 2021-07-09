Рунический гороскоп на неделю с 12 по 18 июля для всех знаков зодиака

Каждый новый день — это очередной шанс круто изменить свою жизнь и стать счастливым. Провидец Игорь Вечерский настоятельно рекомендует присматриваться к знакам свыше: Вселенная всегда укажет человеку правильный путь. А вот какой конкретно выбор сделать в той или иной ситуации и как бороться с проблемами — подскажут руны. Все внимание на расклад!

Овен

Овен, выпавшие руны феху, отал и турисаз намекают на положительные изменения в жизни. Не исключено, что в ближайшие дни вам выпадет прекрасная возможность немного подзаработать. Откройтесь миру и с благодарностью принимайте все поступающие предложения — все пойдет на пользу.

Телец

Телец, беркана, наутиз и кено свидетельствуют о начале чего-то нового. Вам необходимо заняться саморазвитием и систематически расширять кругозор. Новые знания помогут добиться даже самых смелых целей. Дерзайте, все обязательно получится!

Близнецы

Близнецы, кено, ингуз и ансуз — символы коммуникации. На грядущей неделе вам необходимо больше внимания уделять окружающим, искать и черпать информацию из всех возможных источников. При этом важно следить за тем, что говорите и как. Сиюминутная несдержанность может загубить все планы.

Рак

Рак, перевернутый турисаз, соуло и перевернутый ансуз предупреждают о некоторых сложностях. Есть вероятность, что придется решать проблемы на работе или возникнет множество вопросов в быту. Главное — не совершать опрометчивых поступков на будущей неделе. Это может случиться, если вас кто-то обманет.

Лев

Лев, перевернутая перто, соуло и беркана — знаки счастья. С 12 по 18 июля творите, не страшась мнения окружающих. Вам выпадет блестящая возможность притворить в жизнь самую заветную мечту. Для этого не придется «изобретать велосипед», нужно просто действовать, следуя душевному порыву.

Дева

Дева, наутиз, вуньо и ансуз напоминают: ваше благополучение зависит исключительно от своевременно принятых решений. Если что-то пойдет не по плану — отчаиваться не стоит. Любой опыт бесценен, а события не случаются просто так. Не смейте погружаться в депрессию! Лучше проанализируйте пережитое и сделайте правильные выводы.

Весы

Весы, выпавшие кено, альгиз и перевернутый ансуз — лучшее доказательство того, что сейчас вы все делаете правильно. Не нужно рефлексировать без повода и стараться искусственно приблизить те или иные события. Все идет своим чередом — так задумала Вселенная. Слушайте и внимайте.

Скорпион

Скорпион, турисаз, феху и ингуз предупреждают: на грядущей неделе вас ждет немало приключений. Вы можете обрести новый социальный статус, заработать массу денег, но для этого придется очень много трудиться. Следует держать себя в руках, контролировать все и вся. Все решения принимайте с холодной головой.

Стрелец

Стрелец йера, манназ и перевернутый уруз говорят о том, что в указанный период придется уделить внимание друзьям, близким и родным. Не исключены конфликты, потому как незакрыто множество больных вопросов. Но решать проблемы рано или поздно все равно придется. Не ждите скорого результата от приложенных усилий. Это — «игра вдолгую».

Козерог

Козерог, йера, перто и соуло свидетельствуют о том, что на грядущей неделе представится немало возможностей для осуществления желаний. Вы наконец сможете раскрыть весь свой потенциал и даже прославиться. Будьте верны своим принципам и не сдавайтесь, пока не получите все до остатка. Настало время перемен!

Водолей

Водолей, перевернутый беркана и турисаз, а также выпавшая феху предлагают воздержаться от серьезных трат с 12 по 18 июля. Они напоминают: жить следует по средствам, а не надеясь на куш, упавший с неба. В указанное время лучше с головой уйдите в работу. Освоение полезных навыков обязательно окупится в будущем.

Рыбы

Рыбы соуло, райдо и тейваз советуют не зацикливаться на двери, которую вам не открывают. Возможно, вы просто ошиблись и не туда «стучите». Взгляните на проблемы под другим углом или спросите совета у авторитета — так будет продуктивнее. В целом смотрите на предлагаемые обстоятельства с улыбкой: это идеальное время для экспериментов.

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