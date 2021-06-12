Какой ваш талисман удачи по дате рождения? — гороскоп
Астрологи рассказали об определенных рунах и об их влиянии на природные качества человека.
Фото: Depositphotos / Phoenix00013
По дате рождения можно не только многое сказать о человеке, но и узнать о символах, приносящих им удачу. Астрологи раскрыли, какие амулеты в виде рун являются вашими талисманами, способными максимально раскрыть характер и сильные стороны.
«Руны — это не просто символ письма, которым пользовались народы Скандинавии, но и сакральный знак, позволяющий познать внутренний и окружающий мир. При помощи рун можно предсказать свое будущее, воздействовать на свою судьбу, а еще руны можно использовать в качестве сильных талисманов», — пишет астролог astroprognostic в Instagram.
Рунический гороскоп по дате рождения
Феху (23 марта — 5 апреля)
Характеризует активных и легких на подъем людей. Личность с этой руной прочно стоит на ногах. Ее потенциал к успеху повышается во время продуктивного труда.
Уруз (6 апреля — 21 апреля)
Руна олицетворяет силу и храбрость характера, а также крепкое здоровье. Эти люди принципиальны в достижении своих целей, ради которых они могут пожертвовать всем. Постоянно занимаются своим развитием.
Турисаз (22 апреля — 6 мая)
Это люди — стойкие борцы, которые могут справиться с любыми испытаниями. Очень отзывчивы к окружающим и всегда стремятся оказать помощь.
Ансуз (7 мая — 21 мая)
Выражает творческих и активных личностей, любящих общение. Руна обозначает энтузиазм и вдохновение.
Райдо (22 мая — 06 июня)
Любители новшеств и смены обстановки. Всегда находятся в поисках гармонии и не бояться начинать с чистого листа. Очень свободолюбивые личности.
Кеназ (7 июня-22 июня)
Руна, которая выражает творческий потенциал и страсть. Принадлежит страстным натурам. По жизни этих людей ведет вдохновение, что позволяет им генерировать новые идеи.
Гебо (23 июня — 7 июля)
Противоречивые люди. Могут быть как очень открытыми и щедрыми даже к незнакомцам, так и четко выдерживать личные границы. Люди — настроения.
Вуньо (8 июля — 23 июля)
Эта руна помогает в исполнении желаний. При внутреннем самоконтроле и осторожности у этих людей расширяются перспективы, а также развивается фантазия.
Хагалаз (24 июля — 8августа)
Целеустремленные и свободолюбивые личности. Ценят свое время и собственный выбор. Не любят, когда им что-то пытаются навязать.
Нутиз (9 августа — 23 августа)
Руна помогает превратить недостатки человека в достоинства. Выражает также страсть, энергичность и самодостаточность.
Иса (24 августа — 8 сентября)
Люди, которые находятся в гармонии с внутренним миром и держат свои эмоции и чувства при себе. Размеренность для них — жизненное кредо.
Йера (9 сентября — 23 сентября)
Талисман выражает выдержку, терпеливость и последовательность. Руна помогает укрепить самообладание для достижения успеха.
Эйваз (24 сентября -8 октября)
Характерна для людей, которые всегда занимаются своим развитием: как умственным, так и физическим. Через получение опыта увеличивают силу.
Перт (9 октября — 23 октября)
Такие люди отличаются богатым внутренним миром. Являются яркими, целеустремленными и порой вспыльчивыми личностями.
Альгиз (24 октября — 7 ноября)
Руна наделяет родившихся в этот период огромной жизненной силой и энергией. Любят самовыражение во всех проявлениях.
Соулу (8 ноября — 23 ноября)
Очень жизнеспособные люди, которые способны преодолеть любые препятствия на своем пути. Обожают новизну и не бояться вступать в бой с судьбой.
Тейваз (24 ноября — 7 декабря)
Борцы за свои идеи и жизненные принципы. Прирожденные духовные воины, которые меняют наш мир в лучшую сторону позитивным мышлением.
Беркана (8 декабря — 22 декабря)
Руна отображает нежных и заботливых людей. Усиливает внутреннее спокойствие и развивает созидание.
Эваз (23 декабря — 6 января)
Талисман уберегает от чрезмерной спешки. Характеризует людей, как хороших учителей, прирожденных супругов и спутников.
Манназ (7 января — 21 января)
Это наблюдательная личность, способная поразить амбициями и умением выкручиваться из любых неприятностей. Несмотря на то, что адекватно воспринимают критику, прислушиваются исключительно к внутреннему голосу.
Лагуз (22 ноября — 5 февраля)
У этих людей хорошо развита интуиция. Отличаются богатой фантазией, энергичностью и непредсказуемостью в действиях.
Ингуз (6 февраля — 20 февраля)
Перфекционисты, которые всегда доводят начатое до конца. Творческие и рисковые. Отличаются тем, что всегда полагаются на свое настроение.
Одал (21 февраля — 5 марта)
Руна наделяет человека способностями и помогает реализовать их в жизни. Внутренне эти люди всегда сопротивляются против жестокости и равнодушия.
Дагаз (6 марта — 22 марта)
Смелые и целеустремленные люди, которые всегда привлекают к себе удачу и новые возможности. Всегда находятся в работе над собой.
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