По дате рождения можно не только многое сказать о человеке, но и узнать о символах, приносящих им удачу. Астрологи раскрыли, какие амулеты в виде рун являются вашими талисманами, способными максимально раскрыть характер и сильные стороны.

«Руны — это не просто символ письма, которым пользовались народы Скандинавии, но и сакральный знак, позволяющий познать внутренний и окружающий мир. При помощи рун можно предсказать свое будущее, воздействовать на свою судьбу, а еще руны можно использовать в качестве сильных талисманов», — пишет астролог astroprognostic в Instagram.

Рунический гороскоп по дате рождения

Феху (23 марта — 5 апреля)

Характеризует активных и легких на подъем людей. Личность с этой руной прочно стоит на ногах. Ее потенциал к успеху повышается во время продуктивного труда.

Уруз (6 апреля — 21 апреля)

Руна олицетворяет силу и храбрость характера, а также крепкое здоровье. Эти люди принципиальны в достижении своих целей, ради которых они могут пожертвовать всем. Постоянно занимаются своим развитием.

Турисаз (22 апреля — 6 мая)

Это люди — стойкие борцы, которые могут справиться с любыми испытаниями. Очень отзывчивы к окружающим и всегда стремятся оказать помощь.

Ансуз (7 мая — 21 мая)

Выражает творческих и активных личностей, любящих общение. Руна обозначает энтузиазм и вдохновение.

Райдо (22 мая — 06 июня)

Любители новшеств и смены обстановки. Всегда находятся в поисках гармонии и не бояться начинать с чистого листа. Очень свободолюбивые личности.

Кеназ (7 июня-22 июня)

Руна, которая выражает творческий потенциал и страсть. Принадлежит страстным натурам. По жизни этих людей ведет вдохновение, что позволяет им генерировать новые идеи.

Гебо (23 июня — 7 июля)

Противоречивые люди. Могут быть как очень открытыми и щедрыми даже к незнакомцам, так и четко выдерживать личные границы. Люди — настроения.

Вуньо (8 июля — 23 июля)

Эта руна помогает в исполнении желаний. При внутреннем самоконтроле и осторожности у этих людей расширяются перспективы, а также развивается фантазия.

Depositphotos / Steklo_KRD

Хагалаз (24 июля — 8августа)

Целеустремленные и свободолюбивые личности. Ценят свое время и собственный выбор. Не любят, когда им что-то пытаются навязать.

Нутиз (9 августа — 23 августа)

Руна помогает превратить недостатки человека в достоинства. Выражает также страсть, энергичность и самодостаточность.

Иса (24 августа — 8 сентября)

Люди, которые находятся в гармонии с внутренним миром и держат свои эмоции и чувства при себе. Размеренность для них — жизненное кредо.

Йера (9 сентября — 23 сентября)

Талисман выражает выдержку, терпеливость и последовательность. Руна помогает укрепить самообладание для достижения успеха.

Эйваз (24 сентября -8 октября)

Характерна для людей, которые всегда занимаются своим развитием: как умственным, так и физическим. Через получение опыта увеличивают силу.

Перт (9 октября — 23 октября)

Такие люди отличаются богатым внутренним миром. Являются яркими, целеустремленными и порой вспыльчивыми личностями.

Альгиз (24 октября — 7 ноября)

Руна наделяет родившихся в этот период огромной жизненной силой и энергией. Любят самовыражение во всех проявлениях.

Соулу (8 ноября — 23 ноября)

Очень жизнеспособные люди, которые способны преодолеть любые препятствия на своем пути. Обожают новизну и не бояться вступать в бой с судьбой.

Тейваз (24 ноября — 7 декабря)

Борцы за свои идеи и жизненные принципы. Прирожденные духовные воины, которые меняют наш мир в лучшую сторону позитивным мышлением.

Беркана (8 декабря — 22 декабря)

Руна отображает нежных и заботливых людей. Усиливает внутреннее спокойствие и развивает созидание.

Эваз (23 декабря — 6 января)

Талисман уберегает от чрезмерной спешки. Характеризует людей, как хороших учителей, прирожденных супругов и спутников.

Манназ (7 января — 21 января)

Это наблюдательная личность, способная поразить амбициями и умением выкручиваться из любых неприятностей. Несмотря на то, что адекватно воспринимают критику, прислушиваются исключительно к внутреннему голосу.

Лагуз (22 ноября — 5 февраля)

У этих людей хорошо развита интуиция. Отличаются богатой фантазией, энергичностью и непредсказуемостью в действиях.

Ингуз (6 февраля — 20 февраля)

Перфекционисты, которые всегда доводят начатое до конца. Творческие и рисковые. Отличаются тем, что всегда полагаются на свое настроение.

Одал (21 февраля — 5 марта)

Руна наделяет человека способностями и помогает реализовать их в жизни. Внутренне эти люди всегда сопротивляются против жестокости и равнодушия.

Дагаз (6 марта — 22 марта)

Смелые и целеустремленные люди, которые всегда привлекают к себе удачу и новые возможности. Всегда находятся в работе над собой.

Ранее 5-tv.ru сообщал в какие времена года чувствуют себя лучше представители зодиакального круга.