Новолуние 10 июля: о чем мечтать разным знакам зодиака, чтобы изменить судьбу

Новолуние наступит уже завтра, 10 июля. Оно пройдет в 19-м градусе способного на глубокие чувства Рака, поэтому идеально подойдет для загадывания сокровенных желаний и отправлении сигналов в будущее. Татьяна Карпенко, специалист по западной астрологии и лунному календарю в интервью 5-tv.ru рассказала, как правильно повлиять на судьбу разным знакам зодиака.

«Новолуние продлится сутки: с 4:15 утра 10 июля до 4:45 утра 11 июля. Это время называется желтым и отлично подходит для визуализации», — прокомментировала эксперт и дала рекомендации, о чем лучше помечтать в этот период.

Овнам нужно представлять, как они начинают строительство, делают ремонт, меняют место жительства, как растет их семья.

Тельцам рекомендуется мечтать о путешествиях с братом или сестрой, покупке новых гаджетов, прохождении курсов.

Представлять, что нашли новые источники дохода, рекомендуется Близнецам, при этом нужно прописывать сумму и гордиться собой.

Ракам нужно представлять, как они хорошеют и как подтянуто их тело.

Мечтать о путешествиях, загадывать сны, просить подсказки у Вселенной необходимо Львам, также можно думать о том, что все враги обезоружены.

Девам стоит помечтать о безоблачном будущем, в котором вас во всем будут поддерживать ваши друзья-единомышленники.

Подумать о легком продвижении по карьерной лестнице, смене статуса, например, вступлении в брак, смене работы, следует Весам.

Скорпионы могут помечтать о прохождении серьезного обучения, попробовать себя в преподавательской деятельности, а также задуматься о росте авторитета в глазах семьи.

Подумать о больших деньгах, развитии бизнеса, улаживании всех деловых вопросов необходимо Стрельцам.

Козероги должны представлять, как встретят вторую половинку, а если она уже есть, то думать о том, что отношения только крепнут.

Самое время начать Водолеям мечтать о том, как они пышут здоровьем, легко справляются с работой и, возможно, заводят домашнего питомца.

Рыбам стоит помечтать о куче поклонников, праздниках, свиданиях, детях, подарках и купить лотерейный билетик.

Перед новолунием также рекомендуется хорошо провести генеральную уборку выкинуть все ненужное из дома, а возможно и что-то купить для уюта.

Ранее 5-tv.ru писал, каким семьи создадут представители разных знаков зодиака.