Новолуние 10 июля: о чем мечтать разным знакам зодиака, чтобы изменить судьбу
Для того, чтобы в новолуние сбылись все мечты, астрологи рекомендуют визуализировать их.
Фото, видео: depositphotos / AllaSerebrina; 5-tv.ru
Новолуние наступит уже завтра, 10 июля. Оно пройдет в 19-м градусе способного на глубокие чувства Рака, поэтому идеально подойдет для загадывания сокровенных желаний и отправлении сигналов в будущее. Татьяна Карпенко, специалист по западной астрологии и лунному календарю в интервью 5-tv.ru рассказала, как правильно повлиять на судьбу разным знакам зодиака.
«Новолуние продлится сутки: с 4:15 утра 10 июля до 4:45 утра 11 июля. Это время называется желтым и отлично подходит для визуализации», — прокомментировала эксперт и дала рекомендации, о чем лучше помечтать в этот период.
Овнам нужно представлять, как они начинают строительство, делают ремонт, меняют место жительства, как растет их семья.
Тельцам рекомендуется мечтать о путешествиях с братом или сестрой, покупке новых гаджетов, прохождении курсов.
Представлять, что нашли новые источники дохода, рекомендуется Близнецам, при этом нужно прописывать сумму и гордиться собой.
Ракам нужно представлять, как они хорошеют и как подтянуто их тело.
Мечтать о путешествиях, загадывать сны, просить подсказки у Вселенной необходимо Львам, также можно думать о том, что все враги обезоружены.
Девам стоит помечтать о безоблачном будущем, в котором вас во всем будут поддерживать ваши друзья-единомышленники.
Подумать о легком продвижении по карьерной лестнице, смене статуса, например, вступлении в брак, смене работы, следует Весам.
Скорпионы могут помечтать о прохождении серьезного обучения, попробовать себя в преподавательской деятельности, а также задуматься о росте авторитета в глазах семьи.
Подумать о больших деньгах, развитии бизнеса, улаживании всех деловых вопросов необходимо Стрельцам.
Козероги должны представлять, как встретят вторую половинку, а если она уже есть, то думать о том, что отношения только крепнут.
Самое время начать Водолеям мечтать о том, как они пышут здоровьем, легко справляются с работой и, возможно, заводят домашнего питомца.
Рыбам стоит помечтать о куче поклонников, праздниках, свиданиях, детях, подарках и купить лотерейный билетик.
Перед новолунием также рекомендуется хорошо провести генеральную уборку выкинуть все ненужное из дома, а возможно и что-то купить для уюта.
Ранее 5-tv.ru писал, каким семьи создадут представители разных знаков зодиака.
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