Новолуние 10 июля: о чем мечтать разным знакам зодиака, чтобы изменить судьбу

|
Алиса Старжевская
Эксклюзив 1 744

Для того, чтобы в новолуние сбылись все мечты, астрологи рекомендуют визуализировать их.

Фото, видео: depositphotos / AllaSerebrina; 5-tv.ru

Новолуние  наступит уже завтра, 10 июля. Оно пройдет в 19-м градусе способного на глубокие чувства Рака, поэтому идеально подойдет для загадывания сокровенных желаний и отправлении сигналов в будущее. Татьяна Карпенко, специалист по западной астрологии и лунному календарю в интервью 5-tv.ru рассказала, как правильно повлиять на судьбу разным знакам зодиака. 

«Новолуние продлится сутки: с 4:15 утра 10 июля до 4:45 утра 11 июля. Это время называется желтым и отлично подходит для визуализации», — прокомментировала эксперт и дала рекомендации, о чем лучше помечтать в этот период.

Овнам нужно представлять, как они начинают строительство, делают ремонт, меняют место жительства, как растет их семья.

Тельцам рекомендуется мечтать о путешествиях с братом или сестрой, покупке новых гаджетов, прохождении курсов.

Представлять, что нашли новые источники дохода, рекомендуется Близнецам, при этом нужно прописывать сумму и гордиться собой.

Ракам нужно представлять, как они хорошеют и как подтянуто их тело. 

Мечтать о путешествиях, загадывать сны, просить подсказки у Вселенной необходимо Львам, также можно думать о том, что все враги обезоружены.

Девам стоит помечтать о безоблачном будущем, в котором вас во всем будут поддерживать ваши друзья-единомышленники.

Подумать о легком продвижении по карьерной лестнице, смене статуса, например, вступлении в брак, смене работы, следует Весам.

Скорпионы могут помечтать о прохождении серьезного обучения, попробовать себя в преподавательской деятельности, а также задуматься о росте авторитета в глазах семьи.

Подумать о больших деньгах, развитии бизнеса, улаживании всех деловых вопросов необходимо Стрельцам.

Козероги должны представлять, как встретят вторую половинку, а если она уже есть, то думать о том, что отношения только крепнут.

Самое время начать Водолеям мечтать о том, как они пышут здоровьем, легко справляются с работой и, возможно, заводят домашнего питомца.

Рыбам стоит помечтать о куче поклонников, праздниках, свиданиях, детях, подарках и купить лотерейный билетик.

Перед новолунием также рекомендуется хорошо провести генеральную уборку выкинуть все ненужное из дома, а возможно и что-то купить для уюта.

Ранее 5-tv.ru писал, каким семьи создадут представители разных знаков зодиака.

Читайте также

+26° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 65%
74.47
-0.73 88.14
-0.64
Новолуние 10 июля: о чем мечтать разным знакам зодиака, чтобы изменить су...

Последние новости

22:24
Мишустин поручил главам регионов действовать на опережение в борьбе с COVID-19
22:03
«Замечательный отец»: Игорь Петренко отправился в отпуск с детьми — фото
21:45
Виноваты блогеры? Как заповедные места Ленобласти превратились в помойки
21:22
Новолуние 10 июля: о чем мечтать разным знакам зодиака, чтобы изменить судьбу
21:06
Алеся Кафельникова впервые стала мамой
20:45
«Много и болезненно»: Решетова рассказала о рукоприкладстве ухажеров

Сейчас читают

Жены русских хоккеистов: как выглядят девушки игроков «Тампы» Кучерова, Василевского, Сергачева — Инстаграм
Диетолог рассказала о способах эффективного снижения холестерина
Задержанные за убийство президента Гаити наемники назвали заказчика
В черных очках и маске: Алентова с дочерью появились у гроба Меньшова
Простились: гроб с телом Владимира Меньшова вынесли из Дома кино под аплодисменты

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Международная реакция на послание Путина ФС 2021
Пандемия, пособия и будущее России: основные тезисы послания Путина Федеральному собранию
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака