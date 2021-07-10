Список пострадавших в жесткой аварии с моторной лодкой в Петербурге
| Карина Бернтгольц Происшествия Эксклюзив 1 181
Судно врезалось в опору моста на Дудергофском канале. Травмы получили девять человек.
Фото: 5-tv.ru
5-tv.ru публикует список пострадавших в жесткой аварии с моторной лодкой в Дудергофском канале Петербурга. По предварительным данным, судно врезалось в опору моста и перевернулось. Предварительно, им управлял нетрезвый капитан. В результате травмы получили девять человек.
Список пострадавших:
- Павел Лазаревич - открытый перелом голени, перелом бедра, травматический шок;
- Максим Шишкин - зчмт, ушибы грудной клетки;
- Алексей Сизов - закрытая черепно-мозговая травма, вывих левого плеча, перелом ребер, ушиб головы;
- Елена Лузина - открытый перелом голени, ушиб лба,;
- Сергей Хренов - тупая травма живота, шок;
- Николай В. , 6 лет — ссадины и ушибы;
- Михаил Л., 10 лет — закрытая травма живота;
- Ангелина Л., 4 года — закрытый перелом правой голени.
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