Список пострадавших в жесткой аварии с моторной лодкой в Петербурге

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Карина Бернтгольц
Эксклюзив 1 181

Судно врезалось в опору моста на Дудергофском канале. Травмы получили девять человек.

Список пострадавших в жесткой аварии с моторной лодкой в Петербурге

Фото: 5-tv.ru

5-tv.ru публикует список пострадавших в жесткой аварии с моторной лодкой в Дудергофском канале Петербурга. По предварительным данным, судно врезалось в опору моста и перевернулось. Предварительно, им управлял нетрезвый капитан. В результате травмы получили девять человек.

5-tv.ru

Список пострадавших:

  • Павел Лазаревич - открытый перелом голени, перелом бедра, травматический шок;
  • Максим Шишкин - зчмт, ушибы грудной клетки;
  • Алексей Сизов - закрытая черепно-мозговая травма, вывих левого плеча, перелом ребер, ушиб головы;
  • Елена Лузина - открытый перелом голени, ушиб лба,;
  • Сергей Хренов - тупая травма живота, шок;
  • Николай В. , 6 лет — ссадины и ушибы;
  • Михаил Л., 10 лет — закрытая травма живота;
  • Ангелина Л., 4 года — закрытый перелом правой голени.

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