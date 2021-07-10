Список пострадавших в жесткой аварии с моторной лодкой в Петербурге

5-tv.ru публикует список пострадавших в жесткой аварии с моторной лодкой в Дудергофском канале Петербурга. По предварительным данным, судно врезалось в опору моста и перевернулось. Предварительно, им управлял нетрезвый капитан. В результате травмы получили девять человек.

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Список пострадавших: