Юморист Максим Галкин похвастался урожаем. Вместе с сыном Гарри он уже собрал первые помидоры. Артист показал спелые плоды, которыми богат его огород. Видео, на котором Галкин вместе с сыном собирают овощи, муж Аллы Пугачевой выложил в разделе Instagram-сторис.

«Мы идем срывать помидор. Как ты думаешь, Гарри, его уже можно срывать? Какие помидоры у нас! И так рвем помидор, Гарри», — комментирует на видео Галкин.

«Я не хочу рвать помидор, я хочу сорвать морковку», — отвечает ему Гарри.

«Ты посмотри, вот это помидорище, у нас!» — воскликнул Галкин, сняв с ветки спелый плод.

Instagram @maxgalkinru

Огороду на приусадебном участке Галкина и Пугачевой можно позавидовать. На грядках артист вместе со своими детьми: Гарри и Лизой выращивают не только фрукты и овощи. В саду знаменитой растут густые деревья, на клумбах — шикарные цветы.

Недавно наследник Галкина и Пугачевой приготовил своему отцу салат из овощей, собранных в теплице. Гарри с особой любовью нарезал огурцы и укроп для будущего блюда.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Лиза Галкина показала, как станцевать танго без партнера.