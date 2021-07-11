Седокова ответила на обвинения в приставаниях к Меладзе

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Мария Евстигнеева
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Ранее Ирина Меладзе намекнула, что одна из участниц группы «ВИА Гра» вела на Константина настоящую охоту.

Седокова ответила на обвинения в приставаниях к Меладзе

Фото: Instagram @annasedokova

Певица Анна Седокова прокомментировала заявление бывшей жены певца Валерия Меладзе Ирины. Ранее женщина в эфире программы на федеральном канале рассказала, что в 2000-х на съемках в Киеве одна из участниц группы «ВИА Гра» приставала к продюсеру Константину Меладзе и вела на него настоящую «охоту».Имя коварной обольстительницы Ирина Меладзе раскрывать не стала, но намекнула, что та артистка сейчас очень популярна и уже завла несколько детей.

Поклонники заподозрили, что речь идет об Анне Седоковой. Ответ исполнительницы не заставил себя долго ждать.

«Я бы попросила Ирине все же назвать имя девушки, так как, надеюсь нехотя, она все же нанесла удар и по моим детям, и по моей семье. Я сейчас не единственная «бывшая участница и многодетная мать» прекрасной группы «ВИА Гра». Вы бы погуглили перед тем, как упоминать меня в такой сомнительной истории», - приводит слова знаменитости Telegram-канал "Антиглянец".

Перед этим Анна Седокова устроила голосование в Instagram, в котором попросила ответить подписчиков, нужно ли ей комментировать историю семьи Меладзе. 

Instagram @annasedokova

 

Большинство фолловеров ответили, что желают узнать подробности скандальной истории. 

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Меладзе назвал отношения с Джанабаевой «результатом харассмента».

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