В ритме сальсы: внучка Аллы Пугачевой исполнила кубинский танец вместе с отцом

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Карина Исхакова
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Дочь Кристины Орбакайте — Клавдия Земцова также вокальными данными. Девятилетняя наследница звезды спела на иностранном языке.

Фото, видео: Instagram @orbakaite_k

Девятилетняя внучка Аллы Пугачевой исполнила кубинский танец. Дочь Кристины Орбакайте — Клавдия Земцова - пустилась в пляс вместе со своим отцом. Под музыку девочка исполнила ритмичные движения, похожие на кубинскую сальсу.

На ролике, который на своей странице в Instagram выложила Кристина Орбакайте, наследница звезды продемонстрировала не только свою грацию и пластику, но и вокальные данные. Клавдия, кружась в танце вместе с Михаилом Земцовым, успевала подпевать иностранному исполнителю. 

«Зажигайте вместе с нами!» — подписала видео Орбакайте. 

Instagram @orbakaite_k

Подписчики звездной мамы молниеносно отреагировали на новую публикацию знаменитости. Интернет-пользователи оценили талант младшего ребенка Орбакайте. Фолловеры звезды российской эстрады отметили, что уже совсем скоро Клава сможет заблистать на сцене, как и ее знаменитые мама и бабушка.

«Чудесная девочка, наверное, будет как мама петь»;

«Как классно танцуют Клавочка с папой! Еще мамы не хватает!» — прокомментировали новое видео поклонники певицы.

«Осторожно не наступите Майклу на ногу!» — в шутку написал друг семьи актер Гоша Куценко.

Клавдия - не единственный ребенок Орбакайте, отличающийся артистизмом. Старший сын певицы, рожденный в браке с исполнителем Владимиром Пресняковым-младшим, Никита — актер и музыкант. Молодой человек снялся в нескольких кинолентах, в том числе новогодней комедии «Елки». Внук Пугачевой также играл в нескольких группах. Недавно музыкант выпустил трек «Тише, тише».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что муж Аллы Пугачевой — Максим Галкин вместе с сыном Гарри похвастался новым урожаем.

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