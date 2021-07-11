Меркурий в Раке: как изменятся отношения с близкими и семьей с 12 по 28 июля

На 12-й день июля Меркурий поменяет знак — из своей обители в Близнецах он перейдет в знак Рака. Пробудет там небесное тело до 28 июля. Эта красивая планета оказывает явное влияние на все, что связано с обработкой данных, устным и письменным общением, обучением, перемещениями (короткие поездки), коммерцией, а также составлением и подписанием разных документов. Посему, этим вопросам, а также отношениям с друзьями и родственниками нужно уделить особое внимание, рассказала 5-tv.ru специалист по западной астрологии и лунному календарю Татьяна Карпенко.

«На транзите Меркурия по Раку мышление и общение окрашивается рачьей эмоциональностью, глубиной, так как знаком Рака управляет Луна, а Луна отвечает за наши эмоции. В этот период память становится эмоционально образной, поэтому все события, которые произойдут в этот период, врежутся надолго в нашу память», — отметила эксперт.

По словам Татьяны Карпенко, в упомянутый период интуиция и образность мышления помогут многим представителям зодиакального круга увидеть скрытый смысл событий или подтекст сказанных фраз, а также раскрыть тайные замыслы окружающих.

«Из минусов — рассеянность, расфокус внимания, обидчивость. Очень трудно воспринимаются некоторые вещи: как сказал, что сказал, ведь знак Рака очень сентиментальный. На таком транзите намного больше времени требуется на проработку информации, для принятия решений, так как процесс подвластен ощущениям, поэтому набираемся терпения», — предупредила астролог.

Татьяна Карпенко добавила, что в ближайшие дни практически всем астрологическим знакам все чаще будут приходить новости от близких и не очень родственников. В большинстве своем это будут, так сказать, семейно-деловые сообщения — основными темами станут недвижимость, оформление связанных с имуществом документов, составление разного рода договоров и доверенностей, страхование собственности и прочее. Многим захочется увидеть родных, встречи с которыми особенно редки из-за расстояния — вероятны путешествия. Однако нет гарантии, что свидания будут всегда благостными и приятными.

«Успех зависит от планеты в карте рождения каждого человека. Конечно, могут быть и трудности во взаимопонимании, например, споры по поводу наследства на таком транзите возможны. Вообще, конечно, хочется находиться дольше в узком кругу семьи: что-то обсуждать, делиться информацией только с семьей. Либо бывает, что утаивается какая-то информация из желания обезопасить, защитить родных», — заключила эксперт.

Меркурий в Раке вдохновит некоторых узнать больше о своей родине и о роде. По словам Карпенко, вне зависимости от знака зодиака, планета вдохновит людей на поиски информации о предках, истории зарождения семейства, его традициях. Такие знания, безусловно, полезны, а путешествие в прошлое — всегда интересно!

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