Грядущее соединение, а если точнее, то сближение Венеры с Марсом принесет представителям зодиакального круга массу возможностей самореализоваться, но за непорядочные поступки наказание будет очень суровым. Об этом в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказала астролог Алена Никольская.

Две планеты встретятся в созвездии Льва 13 июля. Без специальной техники разглядеть их будет непросто, зато почувствовать влияние события смогут многие.

«В небесной канцелярии решили о нас позаботиться, и сейчас небо нам дарит удивительный аспект. Это соединение двух планет — Венеры и Марса. Такое происходит примерно раз в два года, и этот аспект еще тем уникален, что эти две планеты соединяются в 20-м градусе знака Льва. Такое бывает примерно раз в 32 года. Это значит, что сейчас энергия Льва — яркая, эмоциональная, демонстрационная, творческая и очень оптимистическая — окрасит наши жизни», — уверена Никольская.

По словам астролога, отголоски свидания двух планет на Земле будут проявляться до 6 марта 2022 года. У тех, кто искренне желает позитивных перемен, откроется «второе дыхание» в таких сферах, как творчество, финансы и личные отношения. Если вы находитесь в состоянии поиска своей второй половинки, то сейчас самое время оглядеться и наметить человека, с которым вы хотите быть рядом. Не бойтесь проявить инициативу и сделать все необходимое, чтобы избранник вас заметил.

«Помните, Венера с Марсом — коварные планеты. Ни в коем случае нельзя делать никаких шагов по отношению к тому человеку, который несвободен — в отношениях или семейный. Если вы сделаете что-то некорректное по отношению к этому человеку, то, к сожалению, вы не только разрушите отношения, но и разрушите свою жизнь. Потому что этот аспект — кармический», — предупреждает Никольская.

По словам астролога, Венера отвечает не только за любовь, семейные и романтические отношения и чувство прекрасного, но и за денежные вопросы. Поэтому наказывать за проступки она будет не только скандальными расставаниями, но и буквально — деньгами.

«Если вы сейчас поступите некорректно с человеком, который несвободен, то, скорее всего, вы не только разрушите жизни — свою и другого человека — но и потеряете очень много денег, если не сразу, то в ближайшем будущем. Потому что Венера вам этого не простит», — заявила эксперт.

Помимо рисков, которые создают Марс и Венера, в течение года наступает несколько периодов, когда отношения между любящими людьми подвергаются испытаниям. В эти моменты над самыми очаровательными и нежными парами нависает реальная угроза расставания. Ранее Алена Никольская рассказывала 5-tv.ru, когда нужно проявить чуткость и держать ухо востро, чтобы не потерять близкого человека.