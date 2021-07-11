Момент, как пассажир открыл аварийный люк самолета в «Шереметьево», попал на видео

Видео момента, как пассажир открывает аварийный люк самолета рейса Москва – Анталья, появилось в Telegram-канале «Кухня Аэрофлота». На кадрах отчетливо видно, как открытие двери тут же спровоцировало срабатывание автоматической системы выпуска трапа. В результате всех пассажиров лайнера пришлось выпустить и пересадить на другое воздушное судно.

По данным 5-tv.ru, личность дебошира, устроившего переполох в «Шереметьево», уже установлена. Им оказался 42-летний пианист-педагог Московской консерватории Владимир Кузнецов. По словам очевидцев, мужчина вышел из себя из-за жары и решил проветрить салон, только вот не подумал, к каким последствиям может привести такая непредусмотрительность. В результате рейс задержали на четыре часа, и вместо благодарности от желающих отправиться в путешествие «герой» услышал лишь критику и возмущение.